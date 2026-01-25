Es gibt eine neue Möglichkeit, Animal Crossing-Bewohner zu ärgern und wer das macht, sollte sich schämen! "Das Leben ist schon schwer genug"

Wer es darauf anlegt, kann auch in einem so gemütlichen und friedlichen Spiel wie Animal Crossing: New Horizons zum Teufel werden und seine armen Inseltierchen auf unterschiedliche Arten und Weisen ärgern. Neuerdings geht das auch mit dem Megafon.
"Das Leben ist schon schwer genug"
Wofür ist das Megafon eigentlich gedacht? Das Item wurde mit der Switch 2-Edition des Inselabenteuers eingeführt und kann nur von Switch 2-Spieler*innen richtig genutzt werden. Ihr benötigt es, um herauszufinden, wo sich die Bewohner*innen aktuell auf eurer Insel befinden.
Nach dem Release der Nintendo Switch 2-Edition haben einige Fans allerdings (natürlich) sofort die Gunst der Stunde genutzt und ausprobiert, was sich noch so alles mit dem Megafon anstellen lässt. Schnell kamen Fans dabei auf die Idee, ihre Bewohnertierchen mithilfe des Megafons anzubrüllen.
Dass das doof ist, lassen uns die armen Insellinge natürlich sofort spüren. Im oben eingebetteten Reddit-Clip erschreckt sich die arme Lily und gibt sofort Kontra:
"Es tut mir Leid aber ... du warst so nah und deine Lautstärke war zu stark. Meine zarten Ohren klingeln. Ich kann dich ganz normal hören, also bitte fühl dich eingeladen, mit mir leiser zu sprechen."
Ein anderes Community-Mitglied berichtet in der Kommentarsektion unter dem eingebetteten Post, dass er/sie die Bewohner*innen ebenfalls mit dem Megafon erschreckt habe. Daraufhin habe der User am nächsten Tag einen Brief mit den Worten "Das Leben ist schon schwer genug, bitte mach es nicht noch schwerer" erhalten. Daraufhin habe sich das Reddit-Mitglied schuldig gefühlt. Zurecht.
Also bitte, liebe Leute, bedenkt das und lasst eure armen Inseltierchen in Frieden!
Update 3.0 sowie die Nintendo Switch 2-Edition von ACNH sind seit dem 15. Januar 2026 verfügbar.
Gebt's zu: Ihr ärgert eure Bewohnertierchen doch auch!
