Es gibt eine neue Möglichkeit, Animal Crossing-Bewohner zu ärgern und wer das macht, sollte sich schämen! "Das Leben ist schon schwer genug"

Die Nintendo Switch 2-Edition von Animal Crossing New Horizons bietet eine neue Option, gemein zu sein.

Linda Sprenger
25.01.2026 | 09:39 Uhr

Das Megafon eignet sich perfekt dazu, andere Tierchen anzubrüllen. Das Megafon eignet sich perfekt dazu, andere Tierchen anzubrüllen.

Wer es darauf anlegt, kann auch in einem so gemütlichen und friedlichen Spiel wie Animal Crossing: New Horizons zum Teufel werden und seine armen Inseltierchen auf unterschiedliche Arten und Weisen ärgern. Neuerdings geht das auch mit dem Megafon.

"Das Leben ist schon schwer genug"

Wofür ist das Megafon eigentlich gedacht? Das Item wurde mit der Switch 2-Edition des Inselabenteuers eingeführt und kann nur von Switch 2-Spieler*innen richtig genutzt werden. Ihr benötigt es, um herauszufinden, wo sich die Bewohner*innen aktuell auf eurer Insel befinden.

Video starten 12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Nach dem Release der Nintendo Switch 2-Edition haben einige Fans allerdings (natürlich) sofort die Gunst der Stunde genutzt und ausprobiert, was sich noch so alles mit dem Megafon anstellen lässt. Schnell kamen Fans dabei auf die Idee, ihre Bewohnertierchen mithilfe des Megafons anzubrüllen.

Dass das doof ist, lassen uns die armen Insellinge natürlich sofort spüren. Im oben eingebetteten Reddit-Clip erschreckt sich die arme Lily und gibt sofort Kontra:

"Es tut mir Leid aber ... du warst so nah und deine Lautstärke war zu stark. Meine zarten Ohren klingeln. Ich kann dich ganz normal hören, also bitte fühl dich eingeladen, mit mir leiser zu sprechen."

Mehr zu ACNH
Animal Crossing Update 3.0: Käpten nimmt euch jetzt auf eine zweite Bootstour pro Tag mit, aber nur wenn ihr vorher für ihn geschuftet habt
von Maximilian Franke
"Die Insel fühlt sich jetzt lebendig an": Animal Crossing 3.0-Fans feiern das Hotel-Feature, aber nicht wegen des Hotels
von Maximilian Franke

Ein anderes Community-Mitglied berichtet in der Kommentarsektion unter dem eingebetteten Post, dass er/sie die Bewohner*innen ebenfalls mit dem Megafon erschreckt habe. Daraufhin habe der User am nächsten Tag einen Brief mit den Worten "Das Leben ist schon schwer genug, bitte mach es nicht noch schwerer" erhalten. Daraufhin habe sich das Reddit-Mitglied schuldig gefühlt. Zurecht.

Also bitte, liebe Leute, bedenkt das und lasst eure armen Inseltierchen in Frieden!

Update 3.0 sowie die Nintendo Switch 2-Edition von ACNH sind seit dem 15. Januar 2026 verfügbar.

Gebt's zu: Ihr ärgert eure Bewohnertierchen doch auch!

