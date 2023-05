Dieses neue RPG für PS5/XSX ist so eine Grafik-Wucht, dass ich das mittelmäßige Original schon vergessen habe

Lords of the Fallen aus dem Jahr 2014 ist ein Spiel, das mir kaum im Gedächntis geblieben ist. Das Soulslike war für mich weder ein völliger Reinfall, noch ein Highlight, sondern eher durchschnittlich. Folglich hätte mich die Ankündigung einer Neuauflage eigentlich kalt lassen sollen, aber verdammt - Sieht das Spiel für Xbox Series X/S, PS5 und PC in den Trailern gut aus!

Auf einmal habe ich richtig Lust, den Dämonengott Adyr auf die Pelle zu rücken. Und falls ihr auf Action-RPGs, beziehungsweise Soulslikes, steht, solltet ihr das neue Lords of the Fallen unbedingt im Blick behalten.

So fantastisch sieht das neue Lords of the Fallen aus

3:51 Lords of the Fallen wird der größte Elden Ring-Konkurrent des Jahres

Das neue Lords of the Fallen erscheint nur für die Current Gen und den PC, nicht mehr für die Last Gen. Schauen wir uns die Trailer an, wird auch klar, warum. Grafisch ist der Unreal Engine 5-Titel nämlich eine echte Wucht.

Was wir bisher im Video- und Bildmaterial gesehen haben, erinnert sehr stark an Elden Ring, Dark Souls und Co. - oder lässt gelegentlich sogar mal bei ekligen Monstern oder schicken Monturen Bloodborne-Vibes aufkommen.

Wir sehen imposante Paläste, altehrwürdige Hallen, Kämpfer*innen in den unterschiedlichsten Panzerungen oder Gewandungen, brennende Lava-Biester, vergessene Schlachtfelder und düstere Wälder. Richtig beeindruckend wirkt dabei beispielsweise die Lichtstimmung, kombiniert mit stimmungsvollen Partikeleffekten.

Im aktuellen Trailer sieht das unter anderem richtig gut aus, wenn sich das mächtige Portal öffnet und die Sonne hindurch fällt. Auch die Kleidungstexturen und -Physik wurde bereits eindrucksvoll präsentiert. Während mir bei vielen Soulslikes wegen des Artstyles der Kiefer runterklappt, kommt hier noch die top aktuelle Grafik-Power dazu.

Samara Summer Samara ist großer Souls-Fan, hat das Genre allerdings erst 2016 zum Release von Dark Souls 3 für sich entdeckt. Als sie Lords of the Fallen von 2014 zum ersten Mal spielte, kannte sie bereits mehrere FromSoftware-Titel und war vom Spielgefühl des Soulslikes nicht voll überzeugt. Auch die Atmosphäre fesselte sie einfach nicht. Da konnte sie die Surge-Reihe, die Deck13 später herausbrachte, wesentlich mehr begeistern.



Auf das neue Lords of the Fallen ist Samara aufgrund der beeindruckenden Optik sehr gespannt, hofft aber auch, dass ihr dieses Mal auch das Spielgefühl passt. Schließlich ist Grafik bei Souls-Spielen nicht so wichtig wie, dass die Kämpfe richtig zünden.

Das erwartet euch im Spiel

Im Gegensatz zum originalen Spiel steckt dieses Mal nicht Deck13 hinter Lords of the Fallen. Das Studio Hexworks verspricht eine völlig neue Erfahrung in einer fünfmal größeren Welt als die des Originalspiels.

Die Story dreht sich um Dämonengott Adyr, der einfach nicht tot zu kriegen ist - zumindest bis wir kommen und in die Rolle eines Kreuzritters schlüpfen, um ihn und seine Schergen zu bezwingen.

Vermutlich handelt es sich dabei jedoch nicht um die klassischen Kreuzritter, wie wir sie aus dem Geschichtsunterricht kennen. Die haben sich schließlich nicht gnadenlosen Monsterkämpfen zwischen dem Reich der Lebenden und der Toten gestellt (zumindest habe ich darüber in der Schule nichts gelernt).

Übrigens könnt ihr euch dem Grauen auch im Online-Koop stellen und ganz klassisch am Anfang eurer Reise aus mehreren Charakterklassen wählen. Diese könnt ihr am 13. Oktober starten.

Was sagt ihr zu Lords of the Fallen: Habt ihr Angst, der Titel wird ein Grafik-Blender oder hofft ihr auf ein echt gutes Souls-Spiel?