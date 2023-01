Alle 88 Pokémon, die Ash Ketchum im Laufe seiner Karriere besessen hat

In den 25 Jahren seiner Anime-Reise hat Ash Ketchum sich die meisten seiner Träume erfüllt. Einer blieb allerdings bis heute offen, denn vom berühmten "Gotta catch 'em all"-Slogan (auf deutsch "Komm schnapp' sie dir") des allerersten Anime-Intros ist er bis heute weit entfernt.

Tatsächlich besitzt oder besaß Ash in seiner Karriere nicht einmal 100 der inzwischen über 1.000 Pokémon. Dafür lag der Fokus des Animes aber auch immer auf der Freundschaft des Trainers zu seinen Poké-Partnern, es ist also nicht verwunderlich, dass eher einige wenige Pokémon im Rampenlicht standen. Bevor die Reise von Ash also endet und die Serie mit neuen Held*innen weitergeht, werfen wir noch einmal einen Blick auf seine Karriere.

Alle Pokémon, die Ash je besessen hat

Welche Pokémon Ash genau besessen hat, ist nicht immer ganz eindeutig zuzuordnen. Manche haben sich ihm freiwillig angeschlossen oder waren in seiner Obhut, mit anderen Pokémon hat er einfach eine enge Bindung. Die legendären Pokémon Tobutz und Solgaleo etwa stehen Ash zwar nahe, er hat sie (oder irgendein anderes legendäres Pokémon) aber nie gefangen. Auch den Rotom Pokédex des Trainers zählen wir hier nicht dazu. Pokémon, die sich Ash dagegen angeschlossen haben oder die er getauscht hat, sind der Einheitlichkeit halber Teil dieser Liste.

Insgesamt besaß oder besitzt Ash nach diesen Kriterien also 59 verschiedene Arten von Pokémon. Zusammen mit seiner Tauros-Herde kommt er damit auf eine Gesamtzahl von 88 Pokémon im Verlauf seiner Karriere. Welche das sind und wo sie sich zum aktuellen Zeitpunkt befinden, findet ihr hier:

Aus Kanto und Orange-Archipel

Pikachu : Im Team

: Im Team Bisasam : Bei Professor Eich

: Bei Professor Eich Glurak (entwickelt aus Glumanda): Bei Professor Eich

(entwickelt aus Glumanda): Bei Professor Eich Schiggi : Bei Professor Eich

: Bei Professor Eich Smettbo (entwickelt aus Raupy): Freigelassen

(entwickelt aus Raupy): Freigelassen Kingler (entwicklet aus Krabby): Bei Professor Eich

(entwicklet aus Krabby): Bei Professor Eich Sleimok : Bei Professor Eich

: Bei Professor Eich Tauros (30 Stück): Bei Professor Eich

(30 Stück): Bei Professor Eich Relaxo : Bei Professor Eich

: Bei Professor Eich Rasaff : Anthony zum Trainieren anvertraut

: Anthony zum Trainieren anvertraut Tauboss (entwickelt aus Tauboga): Freigelassen

(entwickelt aus Tauboga): Freigelassen Lapras : Freigelassen

: Freigelassen Bibor : Verschenkt an Casey

: Verschenkt an Casey Alpollo : verschenkt an Sabrina

: verschenkt an Sabrina Rattikarl : gegen Smettbo getauscht

: gegen Smettbo getauscht Pantimos: bei Delia

Aus Johto

Skaraborn : Bei Professor Eich

: Bei Professor Eich Lorblatt (entwickelt aus Endivie): Bei Professor Eich

(entwickelt aus Endivie): Bei Professor Eich Igelavar (entwickjelt aus Feurigel): Bei Professor Eich

(entwickjelt aus Feurigel): Bei Professor Eich Karnimani : Bei Professor Eich

: Bei Professor Eich Noctuh : Bei Professor Eich

: Bei Professor Eich Donphan (entwickelt aus Phanpy): Bei Professor Eich

(entwickelt aus Phanpy): Bei Professor Eich Larvitar: Freigelassen

Aus Hoenn

Schwalboss (entwickelt aus Schwalbini): Bei Professor Eich

(entwickelt aus Schwalbini): Bei Professor Eich Gewaldro (entwickelt aus Geckarbor): Bei Professor Eich

(entwickelt aus Geckarbor): Bei Professor Eich Krebscorps : Bei Professor Eich

: Bei Professor Eich Qurtel : Bei Professor Eich

: Bei Professor Eich Firnontor (entwickelt aus Schneppke): Bei Professor Eich

Aus Sinnoh

Staraptor (entwickelt aus Staralili): Bei Professor Eich

(entwickelt aus Staralili): Bei Professor Eich Panferno (entwickelt aus Panflam): Bei Professor Eich

(entwickelt aus Panflam): Bei Professor Eich Chelterrar (entwickelt aus Chelast): Bei Professor Eich

(entwickelt aus Chelast): Bei Professor Eich Bamelin : Bei Professor Eich

: Bei Professor Eich Skorgo (entwickelt aus Skorgla): Bei Professor Eich

(entwickelt aus Skorgla): Bei Professor Eich Kaumalat : Bei Professor Eich

: Bei Professor Eich Griffel: gegen Bamelin getauscht

Aus Einall

Fasasnob (entwickelt aus Dusselgurr): Bei Professor Eich

(entwickelt aus Dusselgurr): Bei Professor Eich Ottaro : Bei Professor Eich

: Bei Professor Eich Ferkokel (entwickelt aus Floink): Bei Professor Eich

(entwickelt aus Floink): Bei Professor Eich Serpifeu : Bei Professor Eich

: Bei Professor Eich Zurrokex : Bei Professor Eich

: Bei Professor Eich Matrifol (entwickelt aus Strawickl): Bei Professor Eich

(entwickelt aus Strawickl): Bei Professor Eich Mebrana : Bei Professor Eich

: Bei Professor Eich Sedimantur (entwickelt aus Kiesling): Bei Professor Eich

(entwickelt aus Kiesling): Bei Professor Eich Rabigator (entwickelt aus Rokkaiman): Bei Professor Eich

Aus Kalos

Fiaro (entwickelt aus Dartiri): Bei Professor Eich

(entwickelt aus Dartiri): Bei Professor Eich Resladero : Bei Professor Eich

: Bei Professor Eich UHaFnir (entwickelt aus eF-eM): Bei Professor Eich

(entwickelt aus eF-eM): Bei Professor Eich Viscogon (entwickelt aus Viscora): Freigelassen

(entwickelt aus Viscora): Freigelassen Quajutsu (entwickelt aus Froxy): Freigelassen

Aus Alola

Bauz : Bei Professor Kukui

: Bei Professor Kukui Fuegro (entwickelt aus Flamiau): Bei Professor Kukui

(entwickelt aus Flamiau): Bei Professor Kukui Wolwerock (entwickelt aus Wuffels): Bei Professor Kukui

(entwickelt aus Wuffels): Bei Professor Kukui Melmetal (entwickelt aus Meltan): Bei Professor Kukui

(entwickelt aus Meltan): Bei Professor Kukui Agoyon (entwickelt aus Venicro): Freigelassen

Aus Galar

Dragoran : Im Team

: Im Team Gengar : Im Team

: Im Team Lucario : Im Team

: Im Team Lauchzelot (entwickelt aus Galar-Porenta): Im Team

(entwickelt aus Galar-Porenta): Im Team Pescragon: Im Team

Auf seiner Reise hat Ash natürlich noch zahlreiche andere Pokémon getroffen, sein Pokédex ist also durchaus gut gefüllt - nur gefangen hat er eben erstaunlich wenige von ihnen. Wollt ihr wissen, welche von Ashs Pokémon seine stärksten waren oder sind, werdet ihr hier fündig: Die 9 stärksten Pokémon, die Ash Ketchum jemals besessen hat.