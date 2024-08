Die PS1 wird dieses Jahr 30 Jahre alt - In diesen Farben gab es die legendäre Konsole

Na, wie viele PS1-Farbvarianten fallen euch auf Anhieb ein?

Die PlayStation-Konsolen von Sony sind ein enorm wichtiger und großer Teil der Videospielgeschichte. Fünf der zehn meistverkauften Konsolen aller Zeiten kommen von Sony und auch den Platz an der Sonne hat die PS2 aktuell noch inne, auch wenn die Nintendo Switch diesen in den kommenden Monaten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erobern wird.

Angefangen hat alles mit der allerersten PlayStation, die 1994 in Japan und im Jahr darauf auch in Europa und den USA erschienen ist. Die Konsole ist sogar einen knappen Monat älter als der Autor dieser Zeilen! Wir stellen euch heute alle Farbvarianten vor, in denen die PS1 zu haben war.

Die klassisch graue PlayStation

PlayStation Classic - Ankündigungstrailer für die Mini-PlayStation

Erscheinungsdatum: 3. Dezember 1994 (Japan), 29. September 1995 (Europa)

So dürften die allermeisten von euch die allererste PlayStation in Erinnerung haben. Klassisch Grau, mit Ecken und Kanten und dem großen runden CD-Fach in der Mitte. Letzteres weist auf einen wichtigen Teil der Entstehungsgeschichte von Sonys erster Konsole hin. Ursprünglich sollte Sony nämlich "nur" ein CD-Laufwerk als Add-on für den SNES von Nintendo entwickeln. Die suchten sich mit Philips allerdings einen neuen Partner und so wurde aus dem Add-on eine eigene Konsole.

Im Jahr 2000 kam dann mit der PSone quasi das erste "Slim"-Modell der PlayStation-Geschichte auf den Markt. Die Konsole war kleiner, leichter und in Weiß gehalten. Bei den Funktionen und der Technik gab es allerdings keine Verbesserungen oder Änderungen.

Die schwarze Net Yaroze

Schwarz sollte später auch die Farbe der PS2 werden. Bild: Modern Vintage Gamer @youtube

Erscheinungsdatum: 1996 (Japan), 1997 (Rest der Welt)

Schon vor dem Release der PS2 gab es eine schwarze PlayStation-Konsole. Die sogenannte "Net Yaroze" ermöglichte es Hobby-Entwickler*innen mithilfe eines angeschlossenen PCs eigene Spiele zu programmieren. Im Gegensatz zu den richtigen Entwicklerkonsolen waren die Funktionen etwas eingeschränkt, 3D-Grafik war beispielsweise kaum umzusetzen.

Die Grundidee der Net Yaroze hat Sony später mit den mächtigen Editoren von Little Big Planet oder Dreams wieder aufgegriffen. Die Konsole selbst war wegen des hohen Preises von $750 und der Tatsache, dass nur wenige Haushalte damals schon über einen Internetanschluss verfügten, allerdings kein Erfolg. Heute ist die schwarze PS1 ein begehrtes Sammlerstück und nur sehr teuer zu haben.

Die Debugging Station in Blau oder Grün

Erscheinungsdatum: nie im freien Verkauf

Tatsächlich gibt es auch Exemplare der ersten PlayStation in den Farben Grün und Blau. Diese waren allerdings nie im freien Handel erhältlich, sondern nur als sogenannte Debugging Stations. Die Besonderheit der Konsolen war, dass sie Beta-Versionen und gebrannte Spiele auf CD-R abspielen konnten.

Das war wichtig für Entwicklerstudios und Videospielmagazine, die Spiele vor dem eigentlichen Release testen sollten. Dementsprechend wurden die Konsolenvarianten auch nur an ausgewählte Studios und Magazine verschickt. Heute könnt ihr einzelne Exemplare auch gebraucht kaufen, allerdings nur zu horrenden Preisen.

Ganz in Weiß

Die Konsole ist an der Aufschrift "Video CD" zu erkennen. Bild: consolevariations.com

Erscheinungsdatum: 1996 (Japan)

Ähnlich selten und teuer ist die weiße "Video CD"-Variante der PlayStation. Die konnte das VCD-Format abspielen, das in den 1990er-Jahren in Südostasien populär war. Die Nachfrage nach der Konsole war allerdings auch in Japan ziemlich gering, weshalb insgesamt nur etwa 10.000 Exemplare produziert wurden.

10 Million Edition in Midnight Blue

Hier seht ihr die beiden Versionen der PS1 und der PS4 Pro in Mitternachtsblau. Bild: retro.gamer.guy @instagram

Erscheinungsdatum: April 1998

Zur Feier von satten zehn Millionen Konsolen, brachte Sony 1998 eine weitere Farbvariante der PlayStation heraus. Die "10 Million Edition" ist in Mitternachtsblau gehalten und wurde mit einem farblich passenden Controller und einer ebenfalls passenden Memory Card geliefert. Der Clou: Die Konsole wurde verlost und ist auf gerade einmal 300 Stück limitiert.

Entsprechend gering sind eure Chancen, eine der begehrten Konsolen zu ergattern. Preise über $4000 sind keine Seltenheit, wenn denn überhaupt eine zu haben ist. Das Farbschema wurde bei der PS4 übrigens wiederbelebt. Die PS4 Pro kam als "500 Million Edition" ebenfalls in Mitternachtsblau auf den Markt. Gefeiert wurden dabei natürlich 500 Millionen insgesamt verkaufte PlayStation-Konsolen.

Die einzigartige PS1 in Gold

Die goldene PS1 ist der Fiebertraum jedes Konsolen-Sammlers. Bild: Obsolete Sony @X

Erscheinungsdatum: nie im freien Verkauf

Getoppt wird die mitternachtsblaue Version der PS1 nur von einer zweiten Variante, die ebenfalls zur Feier von 10 Millionen verkauften Einheiten produziert wurde. Die goldene PlayStation gibt es nur ein einziges Mal auf der ganzen Welt und kaufen lässt sie sich natürlich ebenfalls nicht.

2017 wurde die besondere Konsole auf dem Sony Square in New York ausgestellt, produziert wurde sie aber wohl schon 1996. Wo sich die goldene PS1 aktuell befindet, ist unbekannt. Vielleicht dürfen wir sie ja irgendwann wenigstens virtuell als Nathan Drake oder Sly Cooper aus dem PlayStation-Headquarter entwenden.

In welcher Farbe gefällt euch die PlayStation am besten? Habt ihr eventuell sogar eine der Spezialeditionen zu Hause? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!