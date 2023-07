Amazon Prime Day: Die besten 10 Spiele für Xbox – Jetzt stark reduziert!

Gerade bei Amazon im Angebot: Diverse Spiele für die Xbox.

Der Amazon Prime Day 2023 ist gestartet und bringt zahlreiche Angebote mit sich. So könnt ihr euch jetzt zum Beispiel diverse Spiele-Hits für die Xbox Series X und Xbox One schnappen. Die Deals sind theoretisch noch bis zum 12. Juli um 23:59 Uhr gültig.

Es könnte aber gut sein, dass die Spiele schnell ausverkauft sein werden. Wer sich also für ein Spiel interessiert, sollte schnell zugreifen.

Der Amazon Prime Day läuft den ganzen 11. und 12. Juli hindurch. Auf unserer Prime Day-Übersicht findet ihr ständig die aktuellen Angebote.

Jetzt im Amazon Prime Day Angebot: Xbox-Hits

Dead Island 2 hat euch direkt zu Release angesprochen, aber ihr habt auf den idealen Moment gewartet, an dem ihr es euch reduziert schnappen könnt? Dann könnte jetzt eure Chance gekommen sein! Ihr sucht nach dem idealen Spiel, dass ihr mit euren Liebsten zusammen spielen könnt? Dann wäre das reduzierte It Takes Two eventuell etwas für euch.

Neben diesen beiden Spielen sind aber auch noch folgende im Rahmen des Amazon Prime Days im Angebot:

Wie ihr sieht habt ihr eine ziemlich bunte Auswahl. Es ist sogar das relativ frisch erschienene Atomic Heart mit von der Partie.

Mein Higlight: It Takes Two

Ja, von It Takes Two habt ihr auf GamePro jetzt bestimmt schon öfter gelesen. Aber das Spiel ist einfach viel zu gut! Ihr schlüpft ihr in die Rolle eines von Konflikten geplagten Ehepaares namens Cody und May. Während ihr euch in einem Moment noch an die Haare geht, werdet ihr im anderen in winzig kleine Puppen verwandelt.

1:35 It Takes Two - Trailer kündigt den Koop-Kracher für Nintendo Switch an - Trailer kündigt den Koop-Kracher für Nintendo Switch an

Hier beginnt dann eigentlich auch schon der ganze Spielspaß: Von nun an seid ihr gefangen in einer Welt voller Rätsel, Hindernisse und merkwürdiger Kreaturen wie zum Beispiel einem Staubsaugroboter. Eins ist klar: Ihr müsst euch in dieser Welt unter die Arme greifen. Das macht aber tatsächlich wahnsinnig Spaß, denn Cody und May haben beide einzigartige Fähigkeiten, von denen der jeweils andere profitieren kann.

Cody kann so zum Beispiel drei Nägel befestigen, an denen sich dann May anschließend über eine tödliche Schlucht hangeln kann. May hingegen kann mit ihrem Hammer Glas durchbrechen und Cody somit den weiteren Weg eröffnen.

Schnappt es euch also jetzt günstig im Rahmen der Amazon Prime Day Angebote.

Amazon Prime Day 2023

Am 11. und 12. Juli ist Amazon Prime Day. Die Angebote gehen bis zum 12. Juli um 23:59 Uhr. Im Folgenden findet ihr alle aktuellen Deals. Wir halten euch natürlich an beiden Tagen auf dem Laufenden.