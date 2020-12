Among Us pulverisiert Rekord für meistgespielten Titel innerhalb eines Monats

Laut den Analysten von SuperData spielten im November ungefähr 500 Millionen aktive Spieler*innen Among Us. Das ist eine extrem hohe Zahl und zwar eine so hohe, dass Among Us damit das beliebteste Spiel aller Zeiten in Sachen Spielerzahlen innerhalb eines Monats ist. Es stellt sogar die bisherigen Spitzenreiter Honor of Kings, Roblox und League of Legends in den Schatten. Im Bericht heißt es:

"Among Us hatte im November rund eine halbe Milliarde monatlich aktive Nutzer. Damit ist der Titel das mit Abstand beliebteste Spiel aller Zeiten, was die monatlichen Spielerzahlen angeht. "

Ein großer Erfolg für ein Indie-Spiel: Dabei heißt es aber bei SuperData, dass Among Us zwar extrem hohe Spielerzahlen hat, der Umsatz jedoch vergleichsweise moderat ausfällt. Dabei geben die Spieler*innen auf PC angeblich am meisten aus, obwohl auf dieser Plattform gar nicht so viele User unterwegs sind. Among Us ist auf iOS und Android deutlich beliebter.

Laut SensorTower wurde die Mobile-Version zwischen dem 1. August und dem 14. September 2020 42 Millionen mal heruntergeladen.

Interessant ist, dass die Popularität des Spiels erst ab Sommer 2020 so enorm zunahm. Denn es wurde von bekannten Youtubern und Twitch-Streamern gespielt, deren Community daraufhin ebenfalls einstieg.

So spielt sich Among Us:

Was ist Among Us?

In Among Us seid ihr Besatzungsmitglieder einer Raumstation. Einer aus der Gruppe ist der sogenannte Imposter, ein Saboteur, den die anderen entlarven müssen. Allerdings ist nicht klar, wer dieser Betrüger ist. Jeder Spieler muss pro Runde verschiedene Aufgaben erledigen, während der Imposter versucht, sie zu sabotieren.

Am Ende der Runde besprechen sich alle Spieler und wählen den Spieler aus, von dem sie glauben, dass er der Killer ist. Derjenige wird dann aus der Luftschleuse geschleudert. Dabei kann es natürlich auch die Guten erwischen. Bleibt der Imposter am Ende als letzter übrig, gewinnt er.

Among Us erschien am 15. Dezember für die Nintendo Switch. Eine Fassung für Xbox One und Xbox Series X/S soll 2021 folgen.

Habt ihr Among Us auch schon gespielt? Könnt ihr den Erfolg nachvollziehen?