Aniimo: PS5-Release bestätigt, noch in diesem Jahr soll die wohl hübscheste Pokémon Alternative an den Start gehen

Aniimo erscheint auch für PS5.

Wenn ihr auf Monster-Sammelspaß steht, aber euer Glück abseits der Pokémon-Reihe suchen möchtet, seid ihr bestimmt schon über Aniimo gestolpert. Der kostenlose Creature Collector wurde jetzt auch für PS5 bestätigt, nachdem die ursprüngliche Ankündigung nur für den PC, Mobile und Xbox-Konsolen galt. Losgehen soll es noch 2026.

Das erwartet euch bei Aniimo

Aniimo stammt vom chinesischen Entwickler Pawprint Studio und setzt voll auf niedliche Monster, die ihr fangen und sammeln könnt. Das Spiel ist seit der ersten Ankündigung vor allem durch seine detailreiche Unreal Engine 5-Grafik aufgefallen, denn mit guter Optik konnte sich die Pokémon-Reihe bisher nicht rühmen.

4:49 Aniimo: Langer Trailer zeigt mehr Gameplay und Eindrücke der kostenlosen Pokémon-Alternative

Autoplay

Das könnte sich mit Pokémon Wind und Welle auf der Nintendo Switch 2 zwar ändern, aber die zehnte Generation soll auch erst 2027 erscheinen und Aniimo ist mit dem geplanten Release im Laufe dieses Jahres deutlich früher dran.

Im Free-to-Play-Spiel erkundet ihr die weitläufige Open World des Landes Idyll, das von den namensgebenden Wesen bevölkert wird. Viele Elemente werden euch recht schnell vertraut vorkommen. Anstelle von Pokébällen werft ihr etwa “Aniipods”, die im Kern aber ähnlich funktionieren.

Außerdem erwarten euch Evolutionen, Elementar-Typen und natürlich ein Pokédex bzw. den Aniilog, den ihr allein oder im Koop mit anderen komplettieren könnt.

Es gibt aber auch eigenständige Gameplay-Elemente. Beispielsweise könnt ihr euch direkt in eure Aniimos verwandeln und sie so während der Erkundung oder in Kämpfen aktiv steuern. Anstatt nur Befehle zu erteilen, mischt ihr also in Echtzeit selbst mit.

Falls ihr keine Nintendo Switch 2 besitzt und auch in Zukunft vom einem Kauf derer absehen möchtet, dürfte Aniimo für absehbare Zeit die wohl hübscheste Pokémon-Alternative sein, die ihr auf PS5, Xbox und PC spielen könnt.

Wie steht’s um Mikrotransaktionen?

Da Aniimo ein Free-to-Play-Spiel wird, das beim Spielen eine Internetverbindung voraussetzt, solltet ihr auf jeden Fall mit Mikrotransaktionen rechnen. Wie diese genau aussehen werden, ist aber noch nicht bekannt.

Auch Gacha-Elemente wie in Genshin Impact oder Infinity Nikki sind möglich. In den bisherigen Betas waren die Monster selbst aber in der Open World als Teil des normalen Gameplay-Loops fangbar – also ohne Echtgeld oder Gacha-Banner.

Ein glücksspielbasiertes System mit zufälligen Drops könnte sich dementsprechend auf kosmetische Elemente wie Kleidung für die Spielfigur oder Monster-Skins beschränken – allerdings fehlen uns hier einfach noch zu viele Infos, um wirklich eine konkrete Aussage treffen zu können.

Wann genau Aniimo in diesem Jahr erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Vorher soll es laut des Entwicklerstudios aber noch einmal eine Beta geben, in der ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen könnt.

Was denkt ihr: Schaut ihr bei Aniimo auf der PS5 oder einer anderen Plattform mal rein?