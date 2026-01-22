"Die Insel fühlt sich jetzt lebendig an": Animal Crossing 3.0-Fans feiern das Hotel-Feature, aber nicht wegen des Hotels

Animal Crossing Update 3.0 hat das Hotel ins Spiel gebracht, aber für manche Fans ist der heimliche Star eher ein Nebeneffekt davon.

Maximilian Franke
22.01.2026 | 06:46 Uhr

Animal Crossing 3.0 bringt ein Hotel mit, aber die Gäste sind für manche Fans das eigentliche Highlight. Animal Crossing 3.0 bringt ein Hotel mit, aber die Gäste sind für manche Fans das eigentliche Highlight.

Dank Update 3.0 kehren aktuell viele Fans zu Animal Crossing: New Horizons zurück, immerhin bringt der Patch eine ganze Reihe an neuen Inhalten mit. Der Höhepunkt ist das neue Hotel von Käpten und seiner Familie, doch für manche steht gar nicht die Pension selbst im Mittelpunkt, sondern ein Nebeneffekt davon: Tourismus.

Mehr Charaktere, mehr Leben

Neuerdings streunen zufällige Figuren aus der langen Liste an möglichen Tierbewohner*innen über eure Inseln. Diese könnt ihr dann in euer Hotel einladen, um dort unter anderem einen passenden Raum für sie zu designen. Doch allein die Tatsache, dass mehr Charaktere umherschlendern, sorgt dafür, dass sich die Map viel “lebendiger” anfühlt, finden einige Fans.

Video starten 12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Auf Reddit teilt etwa u/Complete-Ad-7423 diese Erkenntnis und bekommt sehr viel Zuspruch aus der Community. Dabei geht es auch um kleine Ergänzungen wie etwa neue Gespräche und kleine Details, wie dass Figuren “Kaffee trinken, Blumen gießen oder zusammen Sport machen”.

“Bewohner tauchen öfter während des Tages auf und es gibt so viele neue Dialog-Variationen. Sie reden miteinander, reagieren auf Dinge, die um sie herum passieren und interagieren auf kleine, detaillierte Weise mit Objekten”

In den neuen Gesprächen erinnern sich Figuren außerdem daran, wenn sie schon einmal auf eurer Insel waren. Auch das trägt zu einem dynamischen, lebendigen Gefühl bei, das vorher in Animal Crossing: New Horizons nicht so stark ausgeprägt gewesen sei, finden viele Fans.

Ein User freut sich etwa besonders über miteinander quatschende Gruppen, die dem geselligen Koffein-Konsum frönen: "Das mit dem Kaffee mag ich besonders. Zu sehen, wie sie wirklich eine Tasse nehmen und sich hinsetzen, anstatt einfach nur wie eine Schaufensterpuppe herumzustehen, macht einen riesigen Unterschied

So und ähnlich hallt es unter dem Post aus der Community zurück. Mit diesen scheinbar kleinen Veränderungen hat Nintendo das Spiel für alle ordentlich aufgewertet, die Wert auf eine sich echt anfühlende Spielwelt legen.

Es gibt aber auch andere Meinungen, die den neuen Tourismus eher kritisch sehen. Ein anderer Post mit dem Titel “Ich hasse die Touristen! Sie sind überall” zeigt, dass herumlungernde Charaktere auch als nervig empfunden werden können – auch wenn es hier deutlich mehr Gegenwind in den Kommentaren gibt.

Die Lösung könnte hier – wie so oft – die Möglichkeit sein, Touris einfach in den Optionen auszuschalten. Bisher bietet Animal Crossing das allerdings nicht an. Falls ihr auch zu den Menschen gehört, die nur ausgewählte Charaktere auf ihrer Insel sehen wollen, müsst ihr wohl lernen, mit Käptens neuem Hotel und seinen Folgen zu leben.

Was denkt ihr: Findet ihr es cool, dass jetzt mehr Figuren über die Karte watscheln oder hättet ihr auch lieber wieder eure Ruhe?

