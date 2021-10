Animal Crossing: So könnt ihr einige Bewohner aus dem Update 2.0 schon früher kennlernen

Animal Crossing New Horizons stehen große Veränderungen bevor. Update 2.0 bringt eine ganze Menge neuer Möglichkeiten, vor allem aber auch neue Inselbewohner*innen. Die könnt ihr zum Teil jetzt schon kennenlernen, bevor das Update überhaupt erscheint. Allerdings nicht in New Horizons, sondern in Pocket Camp. Insgesamt acht neue Tierwesen wurden jetzt vorgestellt, die ihren Weg ins iOS- und Android-Spiel finden.

Animal Crossing: New Horizons & Pocket Camp: Das sind die neuen Inselbewohner*innen

Darum geht's: Es dauert nicht mehr allzu lange, bis Animal Crossing New Horizons einen großen DLC und ein ebenfalls sehr umfangreiches Update erhält. Viele Fans freuen sich schon auf die Farming-Funktionen und bereiten ihre Inseln entsprechend vor, aber da kommt natürlich noch viel mehr. Alle Infos dazu findet ihr in diesen GamePro-Artikeln und dem Trailer:

Acht neue Inselbewohner*innen könnt ihr schon vorab in Animal Crossing: Pocket Camp kennenlernen. Sie zählen zu den 16 Neuzugängen, die später (am 5. November) auch in Animal Crossing: New Horizons EInzug halten. Die perfekte Gelegenheit, dem vernachlässigten Camp mal wieder einen Besuch abzustatten, oder den kostenlosen Mobile-Ableger überhaupt einmal auszuprobieren.

Das sind die 8 Neuzugänge:

Ione das Eichhörnchen

Quinn der Adler

Cephalobot der Oktopus

Marlo der Hamster

Sasha der Hase

Shino das Reh

Petri die Maus

Tiansheng der Affe

So sehen die neuen Animal Crossing-Charaktere aus:

Hier könnt ihr euch die acht Figuren schon mal vorab ansehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die neuen Charaktere wurden jetzt schon in Animal Crossing: Pocket Camp integriert und sind später auch als Teil der amiibo-Kartenserie 5 erhältlich. Aktuell tauchen noch nicht alle neuen Figuren auf den Campingplätzen auf, einige von ihnen sollen laut Nintendo Wire auf andere Art und Weise eingeführt werden. Das alles dürfte mit dem 4. Geburtstag des Spiels und dem großen Update vom 5. November zusammenhängen.

Freut ihr euch auf die Neuzugänge? Spielt ihr Pocket Camp?