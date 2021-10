Animal Crossing: Alle 16 neuen Bewohner aus Update 2.0 im Überblick

Animal Crossing: New Horizons erhält schon sehr bald das Update 2.0. Mit diesem kommen nicht nur viele neue Funktionen und besondere Gäste auf eure Insel sondern es gibt auch neue Bewohner, die wir euch in diesem Artikel vorstellen.

Das sind die 16 neuen Bewohner in Animal Crossing: New Horizons

Im Rahmen des neuen Updates wird es bisher 16 neue Bewohner geben, die wir euch hier vorstellen wollen. Darunter sind acht komplett neue Nachbarn und acht zurückkehrende Figuren aus dem GameCube-Teil. Die Bilder stammen aus dem deutschen Animal Crossing-Wiki.

Achim

Tierart : Pinguin

: Pinguin Persönlichkeit : Schlafmütze

: Schlafmütze Geschlecht : männlich

: männlich Geburtstag : 24. Dezember

: 24. Dezember vorher bekannt aus: Animal Crossing e+

Was uns noch an Achim auffällt: Der blaue Pinguin hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Mega Man. Vor allem der blaue Helm mit den roten Kopfhörern erinnert an die Kopfbedeckung des Blue Bombers.

Finchen

Tierart : Koala

: Koala Persönlichkeit : Ausgeglichen

: Ausgeglichen Geschlecht : weiblich

: weiblich Geburtstag : 21. März

: 21. März vorher bekannt aus: Animal Crossing

Was uns noch an Finchen auffällt: Der orange-braune Koala scheint schon eine Reise auf die neue Happy Home Paradise-Insel gemacht zu haben. Denn sie trägt in ihrem Haar eine exotische Blume und zudem eine Blumenkette um den Hals.

Gerrit

Tierart : Hase

: Hase Persönlichkeit : unbekannt

: unbekannt Geschlecht : unbekannt

: unbekannt Geburtstag : 19. Mai

: 19. Mai vorher bekannt aus: neuer Charakter

Was uns noch an Gerrit auffällt: Der türkise Hase könnte zu einem der beliebtesten neuen Bewohnern werden, was vor allem an dem süßen Look liegt.

Helge

Tierart : Vogel

: Vogel Persönlichkeit : Sportlich

: Sportlich Geschlecht : männlich

: männlich Geburtstag : 11. August

: 11. August vorher bekannt aus: Animal Crossing

Was uns noch an Helge auffällt: Der Vogel scheint irgendetwas im Schilde zu führen. Diese geraden Augenbrauen verraten uns, dass er irgendwas hinter unserem Rücken plant.

Jasmin

Tierart : Nashorn

: Nashorn Persönlichkeit : Hochnäsig

: Hochnäsig Geschlecht : weiblich

: weiblich Geburtstag : 18. Dezember

: 18. Dezember vorher bekannt aus: Animal Crossing e+

Was uns noch an Jasmin auffällt: Das Nashorn scheint ein Faible für Blumen zu haben. Denn nicht nur ihr Top sondern auch ihr Horn sieht aus wie eine Blume.

Jupp

Tierart : Hund

: Hund Persönlichkeit : Miesepeter

: Miesepeter Geschlecht : männlich

: männlich Geburtstag : 30. Oktober

: 30. Oktober vorher bekannt aus: Animal Crossing e+

Was uns noch an Jupp auffällt: Auch wenn Jupp ein Miesepeter ist, sieht er aus unserer Sicht mehr nach einer Schlafmütze aus.

Juri

Tierart : Krokodil

: Krokodil Persönlichkeit : Schlafmütze

: Schlafmütze Geschlecht : männlich

: männlich Geburtstag : 2. Mai

: 2. Mai vorher bekannt aus: Animal Crossing e+

Was uns noch zu Juri auffällt: Das braun-beige Krokodil sieht durch die Kreismuster auf seinem Körper etwas verwirrend aus.

Kim

Tierart : Adler

: Adler Persönlichkeit : unbekannt

: unbekannt Geschlecht : unbekannt

: unbekannt Geburtstag : 20. Januar

: 20. Januar vorher bekannt aus: neuer Charakter

Was uns noch zu Kim auffällt: Die besonders coole Adler-Dame Kim überzeugt vor allem durch ihre lila Strähne im Gefieder.

Marlo

Tierart : Hamster

: Hamster Persönlichkeit : unbekannt

: unbekannt Geschlecht : unbekannt

: unbekannt Geburtstag : 26. Juni

: 26. Juni vorher bekannt aus: neuer Charakter

Was uns noch zu Marlo auffällt: Wer schon immer einen Mafioso auf seiner Insel haben wollte, der bekommt mit Marlo endlich die Chance dazu.

Pipette

Tierart : Maus

: Maus Persönlichkeit : unbekannt

: unbekannt Geschlecht : unbekannt

: unbekannt Geburtstag : 23. Oktober

: 23. Oktober vorher bekannt aus: neuer Charakter

Was uns noch zu Pipette auffällt: Pipette hat wohl zu lange als Labormaus gearbeitet und ist jetzt selbst zur Wissenschaftlerin geworden.

Tentatron

Tierart : Oktopus

: Oktopus Persönlichkeit : unbekannt

: unbekannt Geschlecht : unbekannt

: unbekannt Geburtstag : 1. April

: 1. April vorher bekannt aus: neuer Charakter

Was uns noch zu Tentatron auffällt: Auch wenn der Oktopus nicht aus Fleisch und Blut ist, sagt uns das abgefahrene Roboter-Design schon jetzt zu.

Tiansheng

Tierart : Affe

: Affe Persönlichkeit : unbekannt

: unbekannt Geschlecht : unbekannt

: unbekannt Geburtstag : 18. August

: 18. August vorher bekannt aus: neuer Charakter

Was uns noch zu Tiansheng auffällt: Tiansheng ist ganz klar inspiriert von der chinesischen Geschichte "Die Reise in den Westen". Zudem trägt er einen Bruce Lee-Gedächtnis-Anzug

Vega

Tierart : Eichhörnchen

: Eichhörnchen Persönlichkeit : unbekannt

: unbekannt Geschlecht : unbekannt

: unbekannt Geburtstag : 11. September

: 11. September vorher bekannt aus: neuer Charakter

Was uns noch zu Vega auffällt: Vega weiß, wo ihre Stärken liegen und präsentiert auf dem ersten Bild von ihr den Sternenhimmel, der auf dem Schwanz abgebildet wird.

Verona

Tierart : Strauß

: Strauß Persönlichkeit : Schwungvoll

: Schwungvoll Geschlecht : weiblich

: weiblich Geburtstag : 10. September

: 10. September vorher bekannt aus: Animal Crossing

Was uns noch zu Verona auffällt: Das einzige, was bei Verona abseits des des bunten Gefieders ins Auge sticht, ist der riesige Stern, den sie auf ihren Wangen trägt.

Yoshino

Tierart : Reh

: Reh Persönlichkeit : unbekannt

: unbekannt Geschlecht : unbekannt

: unbekannt Geburtstag : 31. Oktober

: 31. Oktober vorher bekannt aus: neuer Charakter

Was uns noch zu Yoshino auffällt: Das neue Reh ist sehr an der japanischen Kultur angelehnt und trägt neben dem Yukata noch Hörner, die an einen Oni erinnern.

Zoe

Tierart : Ameisenbär

: Ameisenbär Persönlichkeit : unbekannt

: unbekannt Geschlecht : unbekannt

: unbekannt Geburtstag : 10. Februar

: 10. Februar vorher bekannt aus: neuer Charakter

Was uns noch zu Zoe auffällt: Der neue Ameisenbär hat keine großen Auffälligkeiten aber die Augen zeigen, dass es sich freut auf unsere Insel zu kommen.

So bekommt ihr die neuen Bewohner

Noch ist nicht genau bekannt, wie ihr die 16 neuen Nachbarn bekommen könnt. Sicher ist nur, dass sie als amiibo-Karten ab dem 5. November zur Verfügung stehen werden.

Wie bekommt man sonst Bewohner? Da es keine Anzeichen dafür gibt, dass die neuen Tiere exklusiv für amiibo-Karten sind, sollten sie auf dem normalen Weg erscheinen. Das heißt ihr bekommt diese auf Meileninseln, über den Campingplatz oder ladet sie auf Insel von euren Freunden ein – sofern ihr den Platz habt.

Spielt also am besten bereits jetzt wieder rein und lasst eure unbeliebten Nachbarn ausziehen, um euch ab dem 5. November, wenn das Update erschienen ist, einen der neuen Bewohner zu sichern. Alles weitere in Update 2.0 könnt ihr hier nachlesen:

14 0 Mehr zum Thema Animal Crossing-Direct: Update 2.0 bringt mehr, als wir uns hätten träumen lassen

Mit Update 2.0 gibt es neben den neuen Bewohnern und den passenden amiibo-Karten aber auch viele kleinere Verbesserung. Das unscheinbarste Highlight ist aber ganz klar der beliebte Froggy Chair. Der etwas zu fröhlich dreinschauende Stuhl kehrt nämlich ebenfalls zurück und versüßt uns den Tag mit seinem grünen Antlitz.

Für welchen der neuen Nachbarn würdet ihr jemanden von eurer Insel schmeißen?