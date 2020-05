Animal Crossing: Echtes Bild des Riemenfischs schockt die Fans

In Animal Crossing: New Horizons könnt ihr eine Vielzahl an Tieren fangen, darunter 80 Fische. Dazu zählt ebenfalls der Riemenfisch, eine Spezies, die wahrscheinlich viele im Spiel durch die schiere Größe beim ersten Fang verwundern wird. Jetzt teilen Fans untereinander Bilder des echten Riemenfischs und sind geschockt, wie er wirklich aussieht.

Das Bild des Riemenfischs macht gerade auf Twitter die Runde, nachdem es von der Nutzerin @bagwormbaby geteilt wurde:

this is what an oarfish looks like in real life and to be honest I think Tom Nook is not paying us enough for this bullshit pic.twitter.com/RUEwO46cPD