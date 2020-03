Animal Crossing: New Horizons - Mit Lormeus mehr an Fischen verdienen

In Animal Crossing: New Horizons könnt ihr auf verschiedene Gäste treffen, die besondere Events auslösen. So auch den Biber Lormeus, der für sein Leben gerne Fische fängt und euch mehr Geld für die Meeresbewohner gibt. So verdient ihr mehr an ihm, wenn er euch besucht.

Lormeus kleine Aufgabe

Wie auch viele der anderen besonderen Besucher kommt er an zufälligen Tagen auf eure Insel. Es gibt keinen genauen Tag wann Lormeus auftaucht. Wenn er da ist, dann wandert er den ganzen Tag bis zum Abend über eure Insel. Sprecht ihr ihn an, könnt ihr aber zunächst eine Aufgabe für ihn erfüllen. Diese ist optional und es gibt auch keine besonderen Belohnungen dafür. Ihr könnt auch unabhängig davon Fisch-Deko bei ihm anfertigen oder Fische für mehr Sterni verkaufen.

Ein Größenwettbewerb: In seiner Aufgabe für euch beweist ihr Lormeus, dass ihr wirklich Ahnung von Fischen habt. Er gibt dafür vor, welche Art von Fischen basierend auf ihrer Größe er haben möchte. Ihr müsst diese dann drei Mal hintereinander fangen, ohne einmal dabei einen anderen Fisch zu angeln oder einen Misserfolg beim Angeln zu haben.

Tipps für die Aufgabe: Sobald ihr wisst, welche Größe von Fischen er haben möchte, dann müsst ihr nur noch wissen, wie die Silhouette im Wasser aussieht. Die verschiedenen Schatten haben unterschiedliche Größe, weshalb ihr gezielt nur noch nach diesen Fischen Ausschau halten müsst. Habt ihr drei gleich große Fische hintereinander gefangen, könnt ihr zu Lormeus gehen und sie bei ihm verkaufen.

Fisch-Deko

Drei gleiche Fische für eine Figur: Möchtet ihr Fische außerhalb von Aquarien in eurem Haus aufstellen, dann solltet ihr mit Lormeus reden. Er kann aus einem Fisch eine Figur machen, die ihr dann als Deko platzieren könnt. Dafür müsst ihr ihm nur drei Mal den gleichen Fisch zur Verfügung stellen und schon bekommt ihr am nächsten Tag ein Modell des Fischs per Post zugeschickt.

Fische zu barer Münze machen

Was für die meisten wahrscheinlich interessanter sein könnte, ist die Möglichkeit, Fische für das anderthalbfache von dem zu verkaufen, was euch sonst Nepp und Schlepp in Nooks Laden anbieten. Lormeus bezahlt extra hohe Preise, um seine Sammlung an Fischen aufzustocken. So könnt ihr bei ihm einen Huchen für 22.500 Sterni anstelle von 15.000 Sterni pro Stück verkaufen.

So bekommt ihr das meiste Geld: Wenn ihr Lormeus wirklich ausnutzen wollt, dann müsst ihr so viele der teuersten Fische an ihn verkaufen, wie ihr nur könnt. Eine der einfachsten Methoden haben viele schon angewendet, wenn das Museum noch nicht eröffnet ist. Sucht euch auf eurer Insel einen Platz und platziert dort all eure Fische bis Lormeus endlich bei euch auftaucht. Dann könnt ihr sie gewinnbringend verkaufen.

Das sind die fünf teuersten Fische überhaupt im Spiel:

Name Regulärer Preis Preis bei Lormeus Goldforelle 15.000 22.500 Huchen 15.000 22.500 Lachssalmler 15.000 22.500 Hai 15.000 22.500 Glaskopffisch 15.000 22.500

Das sind die fünf teuersten Fische, die ihr gerade fangen könnt: (Nordhalbkugel)

Name Regulärer Preis Preis bei Lormeus Goldforelle 15.000 22.500 Huchen 15.000 22.500 Glaskopffisch 15.000 22.500 Quastenflosser 15.000 22.500 Marlin 10.000 15.000

Das sind die fünf teuersten Fische, die ihr gerade fangen könnt: (Südhalbkugel)

Name Regulärer Preis Preis bei Lormeus Goldforelle 15.000 22.500 Lachssalmler 15.000 22.500 Hai 15.000 22.500 Glaskopffisch 15.000 22.500 Quastenflosser 15.000 22.500

Guides für mehr Sterni

