Animal Crossing: Ercheatet euch per Zeitreise eine volle Kunstgalerie

Wollt ihr in Animal Crossing: New Horizons ein vollständiges Museum bekommen, dann ist das zwar zeitaufwändig, aber machbar – außer bei der Kunstausstellung. Wenn ihr wie wir seit Wochen auf die Rückkehr Reiners auf eure Insel wartet, dann könnte die Fertigstellung der 43 Kunstwerke noch viele Monate oder gar Jahre dauern. Der folgende Cheat per Zeitreisen könnte euch den Grind deutlich erleichtern. (via IGN)

So nutzt ihr den Cheat bei Reiner aus

Damit ihr nicht immer wieder mehrere Wochen warten müsst, um ein Kunstwerk bei Reiner bestellen zu können, müsst ihr Zeitreisen verwenden. Ihr könnt mit dem Sammeln der Kunstwerke beginnen, sobald Reiner das erste Mal auf eurer Insel war und ihr das Museum erweitert habt. Sobald der Fuchs das nächste Mal anlegt, könnt ihr anfangen den Trick anzuwenden.

Sobald Reiner da ist, könnt ihr ganz normal bei ihm einkaufen. Wir zeigen euch, welche Kunstwerke Fälschungen sein können und wir ihr sie erkennt. Schließt den Kauf ab, speichert und beendet das Spiel komplett. Geht im Home-Menü auf die Systemeinstellungen und wählt von da den Punkt "Datum und Uhrzeit" aus. Damit ihr manuell Datum und Uhrzeit eingeben könnt, müsst ihr die Option "Uhr mithilfe des Internets synchronisieren" ausschalten. Stellt die Uhrzeit manuell um einen Tag nach vorne und startet das Spiel erneut. Sobald ihr im Spiel seid, holt ihr das erworbene Kunstwerk aus eurem Briefkasten und gebt es im Museum ab. Speichert erneut ab, schließt das Spiel und setzt die Spielzeit wie in Schritt 2 beschrieben wieder auf den vorherigen Tag zurück. Sobald ihr in den vergangenen Tag startet, ist Reiner zurück auf eurer Insel mit einer neuen Auswahl.

Nicht zu weit reisen: Sobald ihr einen Tag gefunden habt, an dem Reiner auf eurer Insel ist, dürft ihr nur wenige Tage in die Zukunft reisen. Irgendwann verschwindet er und kommt auch mit Zeitreisen in die Vergangenheit nicht wieder zurück. Wenn ihr den Cheat nutzt, solltet ihr euch also möglichst auf Zeitreisen beschränken, die nur zwischen zwei Tagen hin und her wechseln.

Problematik Zeitreisen

Wir wissen, dass Zeitreisen von vielen Animal Crossing-Spielern verachtet werden. Auch innerhalb der GamePro-Redaktion sind wir sehr gespaltener Meinung. Redakteurin Linda ist Verfechterin der Methode und reist seit Release immer wieder in der Zeit. Mittlerweile bereut sie es auch, wenn auch nur ein bisschen, wie sie in ihrer Kolumne zu dem Thema berichtet.