Animal Crossing-Fan zeigt coole Dragon Ball-Insel und passende Szenen aus dem Anime

Animal Crossing: New Horizons ist nicht nur eine Lebenssimulation, sondern auch ein Spielplatz für kreative Designerinnen und Designer. Besonders spannend ist es, wenn uns Themen-Inseln präsentiert werden, für die sich Fans von bestimmten Orten oder anderen Franchises inspirieren lassen. Letzteres ist beim Eiland von Redditor Drabaz der Fall. Die Insel des Fans ist vollgepackt mit coolen Details, die an Dragon Ball erinnern. Wir verraten euch mehr darüber.

Fan baut Dragon Ball-Insel

Darum geht es: Animal Crossing-Fans verkünsteln sich gerne beim Design ihrer Inseln und suchen sich dafür nicht selten eine konkrete Inspiration. Besonders schön hat ein Reddit-User die eigenen Design-Entscheidungen dokumentiert. User Drabaz hat zahlreiche Winkel geschaffen, die von Dragon Ball inspiriert wurden und zeigt in einem Video die Vorlagen dazu. Der Fan kommentiert das schlicht mit:

Ein paar Dragon Ball inspirierte Orte auf meiner Insel.

Dragon Ball-Insel im Video: Das Video von Drabaz präsentiert nicht nur die Design-Highlights auf der Insel des Fans, sondern bringt diese jeweils mit den passenden Szenen aus dem Anime in Verbindung. Wir können also genau nachvollziehen, was dargestellt wird.

So beginnt das Video mit einem Ausschnitt, in dem Goku sich mit Krillin im Graben misst. Dieser Szene ist ein Standbild auf der Insel gewidmet, das in den Boden eingeprägt ist. Danach läuft der Charakter des Fans weiter herum und zeigt einzelne Schauplätze, immer nach der passenden Vorlage. Ein besonderes Highlight stellt dabei die Martial Arts-Arena dar, die der Fan erstaunlich detailgetreu nachgestellt hat.

Animal Crossing lädt zu kreativen Designs ein: Nicht zum ersten Mal berichten wir über eine Insel, die von besonderem Ideenreichtum der Erbauerinnen oder Erbauer zeugt: Wir haben euch beispielsweise auch schon ein Eiland vorgestellt, das von Disneyland inspiriert wurde oder die gruseligen Designs eines Manga-Fans, die auf optische Täuschungen setzen. Die Community überrascht und begeistert immer wieder mit neuen coolen Ideen.

Wie gefällt euch die Dragon Ball-Insel und was ist bisher das beste Design, das ihr je gesehen habt?