Animal Crossing: Diese unscheinbare Tapete sorgt für Angst und Schrecken

Animal Crossing: New Horizons hat vor bald drei Monaten mit Update 2.0 die letzte große Erweiterung erhalten. Nach all der Zeit gibt es immer wieder kleinere Geheimnisse, die jetzt erst entdeckt werden. Das gilt so jetzt auch für eine erst unscheinbare, wenn auch leicht gruselige Tapete. Durch eine besondere Funktion sorgt diese aber für Schrecken bei den Spieler*innen.

Gruselige Tapete in Animal Crossing verfügbar

Auf Reddit teilte der Nutzer SAUbjj ein kurzes Video und zeigte dabei die Friedhofstapete (Graveyard Wallpaper) in Aktion:

Was passiert bei der Tapete? Jedes Mal, wenn das Licht dunkler gestellt wird im Raum, kommt eine merkwürdige Geistergestalt zwischen den Tapeten-Bäumen näher auf uns zu. Sobald das Licht komplett ausgeschaltet ist, könnt ihr den Geist in vollem Glanz erhaschen:

Die merkwürdige Gestalt scheint auch bei den Fans auf Reddit für Unwohl zu sorgen. So schreiben einige unter das Video:

"Dass der Geist in einem Spiel wie Animal Crossing fotorealistisch ist, macht das Ganze nur noch gruseliger." - Thisma08 "Ich sag das nicht einfach so, aber das ist wirklich angsteinflößend." - Jackeroni216 "Das ist ja super gruselig... Ich brauche es!" - lizzyyoung1994

Die Friedhofstapete ist somit eins von mehreren Items (wie der Zauberzirkel-Teppich), die eine besondere Funktion haben.

So kommt ihr an die Friedhofstapete

Falls ihr jetzt auch die Friedhofstapete haben wollt, dann gibt es zwei Möglichkeiten, um an diese heranzukommen.

Kauft sie bei Sahara ein: Das Teppich-Kamel hat mit Update 2.0 einige neue Items bekommen. Dazu zählt dann eben auch die Friedhofstapete, die ihr für 3000 Sternis bei ihr erwerben könnt. Jedoch hat Sahara jede Woche nur ein begrenztes Angebot dabei und ihr müsst Glück haben, dass die gewünschte Tapete verfügbar ist. Die Verkäuferin könnt ihr entweder auf eurer Insel treffen oder, falls ihr sie schon freigeschaltet habt, sitzt sie jeden Tag auf Harveys Plaza herum:

Mehr zum Thema Animal Crossing: So schaltet ihr alle Shops auf Harveys Plaza frei

Nur mit DLC möglich: Habt ihr Zugriff auf Happy Home Paradise, den ersten kostenpflichtigen DLC zu Animal Crossing: New Horizons, dann geht es auch, ohne Sternis auszugeben. Dafür müsst ihr eins der Ferienhäuser von Knuth, Gregor oder Dietmar gestaltet haben. Als Belohnung bekommt ihr von ihnen manchmal dann die verwendete Friedhofstapete.

Habt ihr schon die Friedhofstapete oder wollt ihr sie noch bekommen? Welches Item hat euch in Animal Crossing: New Horizons bisher am meisten geschockt?