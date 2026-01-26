"Wir nehmen weiterhin keine Sternis": IKEA teast offizielle Kooperation mit Animal Crossing an

Animal Crossing: New Horizons erfreut sich dank Update 3.0 gerade wieder großer Beliebtheit. Als wäre es geplant gewesen, hat nun ein offizielles Video von IKEA die Runde gemacht, das eine Kooperation zwischen dem Möbelhaus und der Cozy-Lifesim andeutet – und zwar ziemlich deutlich.
Arbeiten Nintendo und IKEA zusammen?
Der Clip wurde von IKEA Frankreich auf TikTok veröffentlicht und dauert gerade einmal acht Sekunden. Darin sehen wir ein Blatt herunterfallen, das ziemlich genau dem Logo von Animal Crossing: New Leaf entspricht. Ein Mauszeiger klickt darauf und es erscheint eine Liste mit vier bekannten Möbelstücken.
Link zum TikTok-Inhalt
Abseits des bekannten Blatts gibt es noch mehr Hinweise auf Animal Crossing. Da wäre zum Beispiel der subtile Hashtag #AnimalCrossing – nun ja.
Auch der Beschreibungs-Text geht auf das Videospiel ein. Dort heißt es übersetzt in etwa: “Wir akzeptieren weiterhin keine Glocken an der Kasse”. Die “Glocken” beziehen sich hierbei auf die Währung im Spiel, die bei uns “Sternis” heißt, doch im Englischen “Bells” genannt wird.
Der Clip ist also mit Sicherheit eine bewusste Anspielung auf das Spiel. Eine Kooperation ist damit noch nicht bestätigt, aber zumindest würde eine Zusammenarbeit zwischen IKEA und Nintendo sehr gut ins Gesamtbild passen.
Nicht die erste Kooperation für Animal Crossing
Zum einen gibt es bereits verschiedene Kooperationen mit anderen Marken und Franchises in Animal Crossing. Mit dem aktuellen Update 3.0 kamen etwa LEGO-Möbel ins Spiel und gleichzeitig gibt es bereits mehrere Animal Crossing-Sets des Klemmbaustein-Herstellers aus Dänemark.
Auch IKEA ist für Nintendo keine Unbekannte. 2021 gab es einen IKEA-Katalog in Taiwan, der verschiedene Möbel und Setups im Animal Crossing-Look präsentierte. Dazu kommt eine vergangene Kooperation zwischen dem Möbelhaus und Die Sims 2 (via Sims.fandom).
Wie könnte eine Kooperation aussehen?
Es wäre denkbar, dass es in Animal Crossing per Update IKEA-Möbel geben könnte. Womöglich hat uns das TikTok-Video sogar schon verraten, welche es sind. Immerhin werden in der Auswahlliste vier bekannte Items gezeigt:
- BILLY-Bücherregal
- KALLAX-Regal
- MALM-Kommode
- VIMLE-Sofa
Natürlich hätte IKEA noch deutlich mehr Optionen an Gegenständen im Angebot, aber zumindest die Regale der Sorten BILLY und KALLAX scheinen sinnvolle Kandidaten zu sein, immerhin werden viele von uns genau diese Möbel bei sich zu Hause stehen haben.
Auf der anderen Seite wäre es ebenfalls möglich, dass IKEA in realen Möbelhäusern Gegenstände aus Animal Crossing anbietet. Wie wäre es zum Beispiel mit dem legendären Froggy Chair? Wie der in der Realität aussehen könnte, haben handwerklich geschickte Fans bereits gezeigt.
Die Deko-Abteilung würde sich vermutlich auch über Plüschtiere und anderen Kleinkram aus dem Nintendo-Universum freuen.
Neben dem recht offensichtlichen Teaser ergibt es also auch tatsächlich ziemlich viel Sinn, wenn die beiden Konzerne hier für eine offizielle Kooperation zusammenarbeiten würden. Trotzdem gilt natürlich: Bisher ist nichts bestätigt. Behandelt die Info also trotzdem mit Vorsicht.
Was denkt ihr: Würdet ihr euch über eine Kooperation zwischen Animal Crossing und IKEA freuen? Wie sollte so etwas eurer Meinung nach aussehen?
