"Wir nehmen weiterhin keine Sternis": IKEA teast offizielle Kooperation mit Animal Crossing an

Können wir bald den Froggy-Chair in schwedischen Möbelhäusern kaufen?

Maximilian Franke
26.01.2026 | 12:29 Uhr

Zum Angebot

Kommt IKEA zu Animal Crossing oder Animal Crossing zu IKEA? Kommt IKEA zu Animal Crossing oder Animal Crossing zu IKEA?

Animal Crossing: New Horizons erfreut sich dank Update 3.0 gerade wieder großer Beliebtheit. Als wäre es geplant gewesen, hat nun ein offizielles Video von IKEA die Runde gemacht, das eine Kooperation zwischen dem Möbelhaus und der Cozy-Lifesim andeutet – und zwar ziemlich deutlich.

Arbeiten Nintendo und IKEA zusammen?

Der Clip wurde von IKEA Frankreich auf TikTok veröffentlicht und dauert gerade einmal acht Sekunden. Darin sehen wir ein Blatt herunterfallen, das ziemlich genau dem Logo von Animal Crossing: New Leaf entspricht. Ein Mauszeiger klickt darauf und es erscheint eine Liste mit vier bekannten Möbelstücken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

Abseits des bekannten Blatts gibt es noch mehr Hinweise auf Animal Crossing. Da wäre zum Beispiel der subtile Hashtag #AnimalCrossing – nun ja.

Auch der Beschreibungs-Text geht auf das Videospiel ein. Dort heißt es übersetzt in etwa: “Wir akzeptieren weiterhin keine Glocken an der Kasse”. Die “Glocken” beziehen sich hierbei auf die Währung im Spiel, die bei uns “Sternis” heißt, doch im Englischen “Bells” genannt wird.

Der Clip ist also mit Sicherheit eine bewusste Anspielung auf das Spiel. Eine Kooperation ist damit noch nicht bestätigt, aber zumindest würde eine Zusammenarbeit zwischen IKEA und Nintendo sehr gut ins Gesamtbild passen.

Video starten 12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Nicht die erste Kooperation für Animal Crossing

Zum einen gibt es bereits verschiedene Kooperationen mit anderen Marken und Franchises in Animal Crossing. Mit dem aktuellen Update 3.0 kamen etwa LEGO-Möbel ins Spiel und gleichzeitig gibt es bereits mehrere Animal Crossing-Sets des Klemmbaustein-Herstellers aus Dänemark.

Auch IKEA ist für Nintendo keine Unbekannte. 2021 gab es einen IKEA-Katalog in Taiwan, der verschiedene Möbel und Setups im Animal Crossing-Look präsentierte. Dazu kommt eine vergangene Kooperation zwischen dem Möbelhaus und Die Sims 2 (via Sims.fandom).

Nintendo hat schon mit anderen Kollaborationen gezeigt, wie es ablaufen könnte. Nintendo hat schon mit anderen Kollaborationen gezeigt, wie es ablaufen könnte.

Wie könnte eine Kooperation aussehen?

Es wäre denkbar, dass es in Animal Crossing per Update IKEA-Möbel geben könnte. Womöglich hat uns das TikTok-Video sogar schon verraten, welche es sind. Immerhin werden in der Auswahlliste vier bekannte Items gezeigt:

  • BILLY-Bücherregal
  • KALLAX-Regal
  • MALM-Kommode
  • VIMLE-Sofa

Natürlich hätte IKEA noch deutlich mehr Optionen an Gegenständen im Angebot, aber zumindest die Regale der Sorten BILLY und KALLAX scheinen sinnvolle Kandidaten zu sein, immerhin werden viele von uns genau diese Möbel bei sich zu Hause stehen haben.

Animal Crossing-Fans stellen gemeine Dinge mit neuem Item an und wir sind fassungslos
von Linda Sprenger
Animal Crossing Update 3.0: Käpten nimmt euch jetzt auf eine zweite Bootstour pro Tag mit, aber nur wenn ihr vorher für ihn geschuftet habt
von Maximilian Franke
"Die Insel fühlt sich jetzt lebendig an": Animal Crossing 3.0-Fans feiern das Hotel-Feature, aber nicht wegen des Hotels
von Maximilian Franke

Auf der anderen Seite wäre es ebenfalls möglich, dass IKEA in realen Möbelhäusern Gegenstände aus Animal Crossing anbietet. Wie wäre es zum Beispiel mit dem legendären Froggy Chair? Wie der in der Realität aussehen könnte, haben handwerklich geschickte Fans bereits gezeigt.

Die Deko-Abteilung würde sich vermutlich auch über Plüschtiere und anderen Kleinkram aus dem Nintendo-Universum freuen.

Neben dem recht offensichtlichen Teaser ergibt es also auch tatsächlich ziemlich viel Sinn, wenn die beiden Konzerne hier für eine offizielle Kooperation zusammenarbeiten würden. Trotzdem gilt natürlich: Bisher ist nichts bestätigt. Behandelt die Info also trotzdem mit Vorsicht.

Was denkt ihr: Würdet ihr euch über eine Kooperation zwischen Animal Crossing und IKEA freuen? Wie sollte so etwas eurer Meinung nach aussehen?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Animal Crossing: New Horizons
Tipp Nintendo eShop
Animal Crossing: New Horizons
Animal Crossing: New Horizons
Amazon
Animal Crossing: New Horizons
ab 44,99 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons

Genre: Simulation

Release: 20.03.2020 (Switch)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 36 Minuten

"Wir nehmen weiterhin keine Sternis": IKEA teast offizielle Kooperation mit Animal Crossing an

vor einem Tag

Animal Crossing-Fans stellen gemeine Dinge mit neuem Item an und wir sind fassungslos

vor 3 Tagen

Animal Crossing Update 3.0: Käpten nimmt euch jetzt auf eine zweite Bootstour pro Tag mit, aber nur wenn ihr vorher für ihn geschuftet habt

vor 4 Tagen

"Die Insel fühlt sich jetzt lebendig an": Animal Crossing 3.0-Fans feiern das Hotel-Feature, aber nicht wegen des Hotels

vor 5 Tagen

Animal Crossing New Horizons: Ihr könnt auch auf Switch 1 das Megafon nutzen - aber werdet nur mit einer kleinen Animation geärgert
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Wir nehmen weiterhin keine Sternis: IKEA teast offizielle Kooperation mit Animal Crossing an

vor 36 Minuten

"Wir nehmen weiterhin keine Sternis": IKEA teast offizielle Kooperation mit Animal Crossing an
Für Pokémon-Fans gibts jetzt 15 neue Goodies dank Nintendo Switch Online - aber sie sind nur kurze Zeit verfügbar

vor einer Stunde

Für Pokémon-Fans gibt's jetzt 15 neue Goodies dank Nintendo Switch Online - aber sie sind nur kurze Zeit verfügbar
A Knight of the Seven Kingdoms-Sendeplan: Wann kommt Folge 3? Datum und Release-Uhrzeit aller Episoden der neuen GoT-Serie in Deutschland

vor 2 Stunden

A Knight of the Seven Kingdoms-Sendeplan: Wann kommt Folge 3? Datum und Release-Uhrzeit aller Episoden der neuen GoT-Serie in Deutschland
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Januar 2026)   5     10

vor 3 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Januar 2026)
mehr anzeigen