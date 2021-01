Mit den saisonalen Items bringt Nintendo zeitweise immer neue kulturelle Gegenstände in seine Lebenssimulation Animal Crossing: New Horizons. Während zuletzt unter anderem japanische Kagami-Mochi auf das neue Jahr eingestimmt haben, sind mit Update 1.7.0 nun vier Gegenstände verfügbar, die sich vor allem an Bräuchen der USA anlehnen. Nintendo kündigte darüber hinaus aber noch weitere Items und Informationen zum neuen Update an.

Der Februar ist in den USA ereignisreich. Während am 2. Februar der Murmeltiertag ansteht, fiebern Footballfans auf den Super Bowl am 7. Februar hin. Passend zur pelzigen Winterlegende und dem riesigen Sportevent, können wir in Animal Crossing Items erwerben. Aber auch die japanische Kultur ist wieder mit einem Item vertreten:

Link zum Twitter-Inhalt

Setsubun-Set (Setsubun, Japan): 800 Sternis

(Setsubun, Japan): 800 Sternis Resetti-Figur (Murmeltiertag, USA): 2200 Sternis

(Murmeltiertag, USA): 2200 Sternis Fan-Megafon "Feuer" (Football-Finale, USA): 1500 Sternis

(Football-Finale, USA): 1500 Sternis Football-Teppich (Football-Finale, USA): 2000 Sternis

Wo bekomme ich die Items? Die saisonalen Items könnt ihr entweder über die Nook Shopping App auf dem Ingame-Smartphone, oder im Service Center am NookPortal kaufen. Wie auch immer ihr auf den Nook Shopping-Katalog zugreift, findet ihr die Artikel unter "Besondere Waren" im Reiter "Saisonal". Dort können die Gegenstände dann bestellt werden, die am nächsten Tag im Briefkasten auf euch warten.

Beschränkte Angebote: Die Gegenstände sind zeitlich limitiert und besitzen ein unterschiedliches Ablaufdatum. Während die Resetti-Figur nur bis zum 2. Februar verfügbar ist, verschwindet das Setsubun-Set am 3. Februar aus dem Angebot. Die beiden Football-Items könnt ihr dagegen bis zum 15. Februar erwerben.

Items zum Valentinstag: Vom 1. bis zum 14. Februar wird es außerdem mit Schokoladenherzen und Blumensträußen weitere saisonale Items zum Valentinstag geben.

Außerdem erhalten alle, die das neue Update herunterladen, automatisch Maracas als Geschenk. Diese findet ihr sofort nach dem Update in eurem Briefkasten. Passend zum Thema Karneval könnt ihr euch rhythmisch damit einstimmen.

Link zum Twitter-Inhalt

Das Update 1.7.0 bringt uns aber nicht nur neue saisonale Items, sondern mit dem Karneval noch weitere Inhalte. So können wir in der Schneiderei ab dem 1. Februar Karnevalskostüme kaufen. Zudem lässt sich in Nooks Laden das neue Emotions-Set Viva-Karneval erwerben.

Noch mehr zum Update und was es überhaupt mit dem Animal Crossing-Charakter der Resetti-Statue auf sich hat, erfahrt ihr in den folgenden Artikeln:

Im Normalfall sollte sich das Update automatisch auf eurer Nintendo Switch installieren. Ist dies nicht der Fall, könnt ihr auf dem Homescreen Animal Crossing: New Horizons auswählen und über die Plus-Taste die Optionen aufrufen. Dort lässt sich das Update unter "Software-Update" manuell starten.

Wie gut gefallen euch die neuen Items, die mit dem Update 1.7.0 eingefügt wurden?