Neues Jahr, neue Glück, neue Items. Wer die saisonalen Gegenständen in Animal Crossing: New Horizons sammelt, der sollte jetzt aufpassen. Nintendo hat anlässlich des neuen Jahres sieben neue Gegenstände hinzugefügt, die nur ein paar Tage lang erhältlich sind.

Neujahr nach asiatischer Art

Nachdem wir bereits mit speziellen Silvester-Items das alte Jahr ausklingen lassen konnten, können wir in Animal Crossing auch das neue Jahr mit einer Fuhre saisonaler Items feiern. Sieben Items wurden zum Spiel hinzugefügt, bei denen es sich um typische Neujahrs-Gegenstände aus verschiedenen Kulturen handelt. Abgesehen vom Festtagsbogen, konzentrieren sich die Items dabei auf den asiatischen Raum:

2021-Festtagsbogen (Neujahr, weltweit): 2.021 Sternis

(Neujahr, weltweit): 2.021 Sternis Olivier-Salat (Neujahr, Russland): 1.000 Sternis

(Neujahr, Russland): 1.000 Sternis Büffel-Sternzeichen (Neujahr, Asien): 1.600 Sternis

(Neujahr, Asien): 1.600 Sternis Kagami-Mochi (Shogatsu, Japan): 1.800 Sternis

(Shogatsu, Japan): 1.800 Sternis Kadomatsu (Shogatsu, Japan): 2.580 Sternis

(Shogatsu, Japan): 2.580 Sternis Neujahrs-Shimekazari (Shogatsu, Japan): 2.000 Sternis

(Shogatsu, Japan): 2.000 Sternis Yut-Nori-Spiel (Neujahr, Südkorea): 1.300 Sternis

Wo bekomme ich die Neujahrs-Items? Es gibt zwei Möglichkeiten, sich die Neujahrs-Items zu kaufen. Entweder verwendet ihr dafür die Nook Shopping App auf dem Ingame-Smartphone, oder ihr stattet dem Service Center einen Besuch ab und nutzt dort das NookPortal. Wie auch immer ihr auf den Nook Shopping-Katalog zugreift, findet ihr die Artikel unter "Besondere Waren" im Reiter "Saisonal". Dort können die Gegenstände dann bestellt werden, die am nächsten Tag im Briefkasten auf euch warten.

Hinweis: Pro Tag können wir nur fünf Artikel aus dem Nook Shopping Katalog bestellen. Wir müssen also an zwei Tagen daran denken, die Artikel zu kaufen, um alle Neujahrsartikel zu bekommen.

Achtung - Zeitlich limitiert! Wie bei saisonalen Gegenständen üblich, sind sie nur in einen bestimmten Zeitraum erhältlich. Die sieben Neujahrs-Items könnt ihr ab sofort nur bis zum 15. Januar 2021 in Animal Crossing: New Horizons bekommen.

Auch 2021 bekommt Animal Crossing neue Inhalte

Mit diesen zeitlich limitierten Items startet wir in Animal Crossing in ein neues Jahr, das weiterhin Events und neue Inhalte bereit hält. Wie diese aussehen werden bzw. könnten, erfahrt ihr in einem extra Artikel:

Vorerst können wir noch die verschneite Insel nutzen und den perfekten Schneemann bauen, um Bastelanleitungen und Materialien zu erhalten.

Wie gefallen euch die Neujahrs-Items? Sammelt ihr, wenn möglich, alle saisonalen Items?