Als Lebenssimulation orientiert sich Animal Crossing: New Horizons an den realen Jahreszeiten. Im Herbst verfärben sich die Blätter, im Winter schneit es usw. - zumindest auf der Nordhalbkugel. Auf der südlichen Hemisphäre sieht das Ganze wieder anders aus. Außerdem unterscheiden sich Frühling, Sommer, Herbst und Winter nicht nur anhand des Wetters.

Unterschied zwischen Nord- und Südhalbkugel

Zum Spielbeginn steht ihr in Animal Crossing: New Horizons vor der Wahl, ob ihr auf der Nord- oder Südhalbkugel wohnen wollt. Diese Entscheidung ist wichtig, beeinflusst sie doch das ganze Spiel über wann bei euch welche Jahreszeit herrscht. Einmal gewählt, läuft das Spiel mit Datum und Uhrzeit eurer Nintendo Switch synchron, worauf dann der Jahreszeitenzyklus für die Nord- oder Südhalbkugel basiert.

Wählt ihr nämlich die Nordhalbkugel, werden die Jahreszeiten sich denen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gleichen, da wir uns auf der nördliche Hemisphäre befinden. Die Südhalbkugel bildet dagegen den Jahreszeitenzyklus der südlichen Hemisphäre, also unterhalb des Äquators, ab. Das hat zur Folge, dass die Jahreszeiten sich verschieben.

Nordhalbkugel

Frühling: März, April, Mai

März, April, Mai Sommer: Juni, Juli, August

Juni, Juli, August Herbst: September, Oktober, November

September, Oktober, November Winter: Dezember, Januar, Februar

Südhalbkugel

Frühling: September, Oktober, November

September, Oktober, November Sommer: Dezember, Januar, Februar

Dezember, Januar, Februar Herbst: März, April, Mai

März, April, Mai Winter: Juni, Juli, August

Haben wir zum Beispiel in Deutschland einen eisigen Winter und die Nordhalbkugel ausgewählt, dann geht es auch auf der Insel winterlich zu. Haben wir dagegen die Südhalbkugel ausgewählt, herrschen im Dezember, Januar und Februar sommerliche Temperaturen.

Kann ich nachträglich die Jahreszeiten ändern?

Der Wechsel zwischen der Nord- und Südhalbkugel und damit auch der Jahreszeiten ist nach der Auswahl zum Spielstart nicht mehr möglich. Wer regulär die Hemisphäre ändern will, muss seine Insel löschen und einen neuen Spielstand beginnen.

Auswirkungen der vier Jahreszeiten

Wie auch in der Realität unterscheiden sich die Jahreszeiten bei den Wetterbedingungen, die das Erscheinungsbild der Insel beeinflussen. So blühen im Frühling die Kirschbäume, im Sommer ist alles in einem satteren Grün gefärbt, der Herbst taucht die Vegetation in herbstliche Farbtöne und im Winter verwandelt sich die Insel in ein Schneeparadies.

Unterschiedliche Fauna: Während sich die Flora auf der Insel also mehr oder weniger den Jahreszeiten anpasst, wirken sie sich auch auf die Fauna aus. So sind viele Insekten, Fischen und Meerestieren nur in bestimmten Monaten anzutreffen. Wie sich die sammelbaren Tiere auf das Jahr verteilen, haben wir in extra Listen für euch zusammengefasst:

Die Events wie Häschentag (Ostern), Halloween und Spielzeugtag (Weihnachten) hängen aber vom Kalender und nicht von der Jahreszeit ab.

Jahreszeiten nicht durchweg realistisch: Aber auch wenn sich das Erscheinungsbild der Insel den Jahreszeiten anpasst, gehorcht nicht alles den Gesetzen der realen Natur. Wir können uns zwar dem Wetter passend einkleiden und teils saisonalen Aktivitäten nachgehen, aber unsere Spielfigur stört sich nicht daran, wenn sie nur in Badekleidung stundenlang durch den Schnee stapft.

Weitere Tipps zu Animal Crossing: New Horizons findet ihr übrigens in unserer Guide-Übersicht.

Wie gefallen euch die Jahreszeiten in Animal Crossing?