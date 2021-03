Mit Update 1.8.0 sind seit dem 1. März zahlreiche Items aus dem Mario-Universum in Animal Crossing: New Horizons erhältlich. Darunter auch Sterne, Warp-Rohre und Steinblöcke, die viel Spielraum für Nachbauten bieten. Und das nicht nur aus den klassischen Jump&Runs, sondern auch Mario Kart. Das dachte sich auch ein Animal Crossing-Fan und hat mit Hilfe der neuen Items den Regenbogen-Boulevard nachgebaut.

Animal Crossing meets Mario Kart

Statt in Super Mario Kart heizet Twitter-User Beluz_kintere in Animal Crossing über den Regenbogen-Boulevard. Die Rennstrecke ist zwar nicht so funktionsfähig wie das Vorbild, aber Beluz_kintere hat sich sichtlich Mühe gegeben und die Insel so umgebaut, dass sie der Strecke ähnelt:

Betrachtet man die Minimap, lässt sich auch klar die Streckenführung aus Super Mario Kart wiedererkennen.

Während die Strecke vor allem mit Regenbogen-Bodenmustern erzeugt wurde, finden sich darauf fiese Steinblöcke, Panzer und andere Mario-Items, die wir so auch aus Mario Kart kennen. Das Mario Kart-Gefühl wird zudem durch weitere Objekte wie Autobetten und Bodenstrahler simuliert, die nicht zum Mario-Katalog gehören.

Schlummeranschrift zur Regenbogenbahn: Wer sich selbst einen Eindruck von der Insel mit der Mario Kart-Strecke machen will, kann das über die folgende Schlummeranschrift tun, die Beluz_kintere ebenfalls auf Twitter geteilt hat: DA-6724-8353-1770

Die Regenbogenbahn ist nicht der einzige Mario-Nachbau

Mit den neuen Mario-Items lassen sich aber auch noch ganz andere an Mario angelehnte Kreationen erschaffen. Naheliegend ist da natürlich ein Jump&Run-Level, wie es beispielsweise doom desire kreiert hat.

Wie findet ihr den nachgebauten Regenbogen-Boulevard? Hättet ihr noch weitere Ideen für ähnliche Kreationen oder habt ihr euch vielleicht schon selbst mit den Mario-Items auf eurer Insel ausgetobt?