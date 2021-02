Animal Crossing-Update: Neben Marios Geburtstag wird sogar die Zahl Pi gefeiert

Seit der Nintendo Direct steht fest: Die Super Mario Bros. halten Einzug in Animal Crossing: New Horizons. Aber das war noch lange nicht alles, was das kostenlose Update bringt, das ihr schon übermorgen herunterladen könnt. Unter anderem erwarten euch auch noch Inhalte zu drei Feiertagen: Dem St. Patrick's Day, dem Pi-Tag sowie dem aus Japan bekannten Girl's Day.

Mario goes Animal Crossing: Am 25. Februar wird Animal Crossing: New Horizons mit einem kostenlosen Update erweitert, das auch einige neue Inhalte bringt. Dabei stechen natürlich vor allem die Super Mario-Items heraus, die auf der Nintendo Direct bereits mit einem Trailer angekündigt wurden. Was genau da drinsteckt, könnt ihr in diesem Gamepro-Artikel nachlesen:

Das Update steht für euch zwar ab dem 25. Februar zum Download bereit, die Mario-Inhalte können im Spiel aber erst ab Anfang März erworben werden. Zur Überbrückung gibt es immerhin schon mal eine Wandtapete im Super Mario-Style:

Großes Gratis-Update: Das war aber noch nicht alles. Außer dem Jubiläum des Mario-Franchises gibt es noch einige andere Dinge zu feiern. Da wäre zum Beispiel der Girl's Day genannte japanische Feiertag sowie die Zahl Pi und dann natürlich auch noch der St. Patrick's Day. Für all diese Feiertage bietet Animal Crossing New Horizons jede Menge Items, Klamotten und andere thematisch passende Dinge.

25. Februar bis 3. März: Girl's Day-Items und Outfits verfügbar

1. März bis 14. März: Zum Pi-Tag passende Items wie Pi-Kuchen

10. März bis 17. März: Schmückt euch und eure Insel zum St. Patrick's Day

Der Girl's Day beziehungsweise das Hina-Matsuri oder auch Mädchenfestival wird in Japan jedes Jahr am 3. März gefeiert. Dabei spielen vor allem traditionell gekleidete Puppen eine größere Rolle, die auf einigen Stufen drapiert werden. Auch spezielles Essen und Trinken ist wichtig.

Der Pi-Tag feiert die Zahl Pi am 14. März, weil das Datum in der US-Schreibweise dann den ersten Ziffern der Zahl (3.14) entspricht. Bei der Kreiszahl Pi handelt es sich um die wohl berühmteste Zahl der gesamten Mathematik. Der dazugehörige Kuchen hat sich aus dem Gleichklang des englischen Worts für Kuchen (pie) und der Zahl Pi entwickelt.

Der St. Patrick's-Tag aka Shamrock Day geht eigentlich auf den heiligen Sankt Patrick zurück, bei dem es sich um einen irischen Bischof gehandelt haben soll. Heutzutage feiern aber nicht nur Iren auf der ganzen Welt und das Ganze dreht sich mittlerweile vor allem um die Farbe Grün, Alkohol und Kleeblätter.

Last, but not least gibt es auch noch eine neue My Nintendo-Mission: Um eine Belohnung zu bekommen, müsst ihr die offizielle Nintendo-Insel besuchen. Die ist zwischen dem 9. März und dem 24. März im Super Mario-Style dekoriert und kann unter der Schlummeranschrift DA-6382-1459-4417 erreicht werden.

Welche Feiertage werdet ihr innerhalb von Animal Crossing begehen? Worauf freut ihr euch am meisten?