Animal Crossing-Spielerin vergisst ein Feature drei Jahre lang und wird dafür auch noch mit knapp 800.000 kostenlosen Sternis belohnt

Stellt euch vor ihr lehnt euch mehrere Jahre zurück und spart damit auch noch richtig viel Geld. In Animal Crossing: New Horizons ist genau das jetzt einer Spielerin passiert.

Maximilian Franke
10.12.2025 | 17:24 Uhr

Ein Animal Crossing-Fan sammelt hunderttausende Sternis, ohne es zu wissen.

Stellt euch vor, ihr macht jahrelang gar nichts und werdet im Hintergrund reich dabei. Um das zu schaffen, könnt ihr entweder Vermieter werden oder ihr lasst in Animal Crossing: New Horizons eure Dorfgemeinschaft nahezu den kompletten Ausbau der Kommune von Harveys Insel finanzieren.

Update 10. Dezember 2025: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben die aktuelle Sachlage noch mal für überprüft und den Text gegebenenfalls angepasst.

Alles muss man selber machen lassen

Eine ähnliche Erfahrung hat die Userin u/butterfliesnglitter auf Reddit geteilt. Eigenen Aussagen zufolge blieb Harveys Insel von ihrer Spielfigur sträflich unbeachtet. Das hat sich aber richtig gelohnt, denn am großen Tag ihres Besuchs hat sie sich damit fast 800.000 Sternis gespart!

Video starten 12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Wie sie selbst schreibt, konnte sie alle Shops auf der Insel fast direkt eröffnen. Lediglich 5.000 mickrige Sternis waren noch nötig, um alle Läden freizuschalten. Der Rest hatte sich über die lange Zeit automatisch angesammelt.

Das gesamte Geld bekommt ihr aber nicht, wie ein Kommentar richtig anmerkt: "Ein Projekt kann nicht komplett von [den NPCs] finanziert werden. Du musst immer die Person sein, die den Rest bis zur Fertigstellung bezahlt".

Was ist passiert?

Harveys Insel wurde vor drei Jahren mit dem großen Update 2.0 eingeführt. Ihr könnt sie kostenlos über den Flughafen erreichen. Dort angekommen, könnt ihr die Kommune freischalten, in der einige NPCs verschiedene Läden eröffnen möchten. Damit das passiert, müsst ihr pro Geschäft allerdings 100.000 Sternis spenden.

Netterweise sammeln alle Bewohner*innen eures Dorfes mit. Nach und nach steigen die Spenden also passiv an, wenn auch recht langsam. Im Normalfall ist es eure Aufgabe, den Großteil des Geldes irgendwie zu beschaffen. Bei der langsamen NPC-Rate ist das für die meisten auch der deutlich schnellere Weg.

Dass Harveys Insel übersehen wird, kommt nicht selten vor. Auch unter dem hier verlinkten Post schreiben mehrere Kommentare, dass ihnen nicht bewusst war, dass es dort etwas Relevantes zu tun gibt. Ebenfalls in diese Falle getappt ist unser Kollege Paul aus dem Videoteam. Es kann eben jeden treffen.

Es lohnt sich aber. Zu den freischaltbaren Shops gehören ein Friseursalon von Trude, Azizas Stand mit einzigartigen Tapeten und Bodenbelägen, Smeralda kann eure Zukunft voraussagen und vieles mehr. Alle Geschäfte und wie ihr sie freischaltet, haben wir euch hier zusammengefasst.

Dank der Community ist jetzt bekannt, wie lange es dauert, bis alle Shops mit einem Gesamtziel von 800.000 Sternis per Crowdfunding finanziert sind: ziemlich genau drei Jahre. Wenn ihr jeden Sterni zweimal umdreht, könnt ihr also auch abwägen, ob es euch die Wartezeit wert ist.

Habt ihr Harveys Insel auch lange Zeit von NPCs finanzieren lassen oder habt ihr selbst hart gearbeitet?

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons

Genre: Simulation

Release: 20.03.2020 (Switch)

