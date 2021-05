Animal Crossing: Museumstag 2021 startet heute und das müsst ihr wissen

Auch in diesem Jahr können wir in Animal Crossing: New Horizons an der Stempelsuche im Museum beteiligen. Der internationale Museumstag 2021 hält wieder Stationen für euch bereit, an denen ihr Stempel sammeln und eine tolle Belohnung erhalten könnt. Wir zeigen euch, auf was sich Spielende in diesem Jahr freuen können.

Begebt euch auf Stempeljagd

Wann findet das Event statt? Der Museumstag startet am 18. Mai und bis zum 31. Mai laufen. Somit haben wir rund zwei Wochen Zeit, die Stempel zu sammeln.

Das Besondere: Ihr könnt euch jeden Tag von neuem die Stempel abholen und die Belohnung einkassieren. Pro Tag könnt ihr an jeder Station einen Stempel erhalten. Falls ihr trotzdem mit den Stationen interagiert, obwohl ihr für den Tag den Stempel schon abgeholt habt, passiert nichts.

Wie kann ich das Event starten? Die Voraussetzung, dass Melinda den Museumstag 2021 einläutet, ist das Update 1.10.0 vom 28. April. Habt ihr das installiert, könnt ihr das Museum betreten und dort mit Eugen sprechen. Auch Zeitreisende können am Event teilnehmen.

Neue Belohnungen für Kunstliebhaber

Wieso sollte ich erneut teilnehmen? Falls ihr den Museumstag schon in 2020 mitgefeiert habt, könnt ihr auch in diesem Jahr teilnehmen. Im Laufe von 2020 wurde das Museum um die Kunstgalerie erweitert, sodass ihr erst jetzt in dieser Stempel sammeln könnt. Als Belohnung winkt das neue Item Kunstausstellungsschmuck, das ihr zusammen mit den anderen Belohnungen an eure Wand hängen könnt.

Wo finde ich die Stempel? In unserem Animal Crossing-Guide zum Museumstag könnt ihr noch einmal die wichtigsten Informationen nachlesen und erfahrt, an welchen Orten die Stempelstationen aufgestellt sein können:

Weitere Events im Frühling

Nach dem internationalen Museumstag im Mai wird im Juni die Hochzeitssaison in Animal Crossing: New Horizons eingeleitet. Zu dieser Zeit müssen wir dem altbekannten Paar Rosina und Björn auf Harveys Insel eine tolle Fotokulisse zaubern. Ansonsten finden noch einige saisonale Items zum britischen Käserollen und zum Vatertag den Weg ins Spiel. In diesem GamePro-Artikel sind alle Frühjahrs-Events im Überblick.

Werdet ihr an der diesjährigen Stempeljagd teilnehmen?