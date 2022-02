Ein Objekt, das eurem Haus in Animal Crossing: New Horizons etwas rustikalen Flair verleiht, ist die Schreibmaschine. Interagiert der Charakter mit dem Objekt, fängt das Item an, in die Tasten zu hauen und einen Text zu verfassen.

Doch was genau steht eigentlich auf dem Papier? Dieser Frage hat sich nun eine Spielerin auf Youtube gewidmet. Sie erklärt uns in einem Video, was auf dem Blatt Papier geschrieben steht und welche geheime Botschaft das Spiel womöglich bereithält.

Brief an einen Freund

Was steht dort geschrieben? Bei dem Text handelt es sich um einen Brief an einen Freund oder die Familie. Der Text selbst ist zwar auf Japanisch verfasst, allerdings ist er nicht in der landestypischen Schrift verfasst. Statt Hiragana, Katakana und Kanji findet sich auf dem Brief Romaji, also der romanisierten Schrift:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Spielerin Komugi Neko nutzt die Pro-Kamera, die mit Update 2.0 in Animal Crossing eingeführt wurde. Durch Änderung des Blickwinkels und genauerem Zoomen kann sie entziffern, was in dem Brief geschrieben wird:

Hallo, vielen Dank für deine harte Arbeit. Wie geht es dir? Ich bin froh, dass die Sonne so hell scheint. Obwohl es jeden Tag heiß ist. Mir geht es gut.

Der Text ist zwar sehr oberflächlich formuliert, doch er zeigt erneut, wie viel Liebe zum Detail in Animal Crossing: New Horizons steckt. Statt eines Briefes hätten auch unkenntliche Zeichen verwendet werden können, ohne dass sich Spieler*innen großartig daran stören würden.

Zusammen mit dem Update 2.0 von Animal Crossing: New Horizons kam die Erweiterung Happy Home Paradise, aus dem auch der Clip der Youtuberin stammt. Worum es sich dabei handelt, erfahrt ihr im folgenden Trailer:

Weitere News zu Animal Crossing: New Horizon im Überblick:

Das können wir in New Horizons noch erleben

Nintendo kündigte bereits an, dass es nach Update 2.0 keine großen Inhalts-Updates mehr für Animal Crossing: New Horizons geben wird. Doch trotzdem finden weiterhin die alljährlichen Events statt, die das Inselgeschehen ein wenig auflockern.

Im März 2022 gibt es beispielsweise neue saisonale Items, die wir uns schnappen können. Außerdem findet Mitte April wieder der Häschentag statt, mit dem das bunte Oster-Event Einzug ins Spiel hält.

Welche kuriosen Entdeckungen habt ihr schon in Animal Crossing machen können?