Pech für die Urenkel: Animal Crossing New Horizons hat offenbar ein 'Ablaufdatum'

Die Animal Crossing: New Horizons-Community steht unter Schock: Eine furchteinflößende Entdeckung sorgt aktuell für Panik und Aufregung. Wer dachte, New Horizons bis ans Ende seiner Tage in aller Seelenruhe vor sich hinspielen zu können, wurde durch eine Nachricht jäh aus dieser trügerischen Idylle gerissen.

Offenbar rechnet das Spiel nicht damit, dass es nach 2060 noch gespielt werden kann. Die Fans sind entsprechend entsetzt bis amüsiert und rätseln, woran es liegen könnte. Das Ganze ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, immerhin dauert es bis dahin noch satte 38 Jahre und es gibt sowieso eine Lösung für das "Problem".

Wer Animal Crossing 2061 noch spielt, muss an der Uhr drehen

Von was für einer Nachricht reden wir hier? Ein Animal Crossing-Fan hat das Datum der Konsole so weit nach vorn gestellt, dass das Spiel an seine Grenzen stößt. Um spielen zu können, müsst ihr auf eurer Nintendo Switch ein Datum zwischen dem 1. Januar 2000 und dem 31. Dezember 2060 eingestellt haben, ansonsten werdet ihr mit einem entsprechenden Hinweis begrüßt, der genau darauf hinweist und folgendermaßen aussieht:

Eigentlich kein großes Problem: Das Ganze lässt sich natürlich genau so aus der Welt schaffen, wie es hervorgerufen wurde und das Spiel verrät euch den entscheidenden Trick obendrein auch direkt selbst. Solltet ihr wirklich im Jahr 2061 noch AC New Horizons spielen wollen, müsst ihr einfach nur das Datum eurer Switch umstellen – vorausgesetzt natürlich, dass die dann ebenfalls noch funktioniert.

Fans haben Spaß mit dem Szenario

Die Nachricht regt natürlich auch die Fantasie vieler Animal Crossing-Fans an. Es ist durchaus ein schönes Bild, sich vorzustellen, auch in 38 Jahren immer noch an der eigenen Insel herumzubasteln. Dabei stellt sich die Frage, ob wir bis dahin nicht sowieso schon zur x-ten Konsolengeneration und dementsprechend auch zu einem weit entfernten Animal Crossing-Teil übergegangen sind.

Andere Fans stürzt die Ansage in mehr oder weniger ernsthafte und existenzielle Krisen: Bis 2060 dürften die meisten Nintendo Switch-Geräte vielleicht nicht mehr funktionieren. In einem Kommentar wird sogar – wohl weniger ernst – prophezeit, dass wir 2061 nicht mehr spielen können, weil spätestens zu diesem Zeitpunkt durch die Klimakatastrophe wohl all unsere Animal Crossing-Inseln im Meer versunken sein werden.

Glaubt ihr, ihr spielt 2061 noch Animal Crossing? Wenn nicht, was dann?