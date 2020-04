Animal Crossing: New Horizons - So holt ihr K.K. auf eure Insel

Animal Crossing: New Horizons stellt euch in den ersten Tagen immer wieder vor Aufgaben. Die letzte wirklich große Mission im Spiel ist den musikalischen Hund K.K. Slider für eure Insel zu begeistern. Wir zeigen euch, wie das geht.

So weit müsst ihr im Spiel sein

Servicecenter ausbauen: Um überhaupt die Aufgabe zu bekommen, K.K. auf eure Insel zu holen, müsst ihr zunächst einmal das Servicecenter ausgebaut haben.

Dafür kommt sobald der fünfte Bewohner eingezogen ist auf eurer Insel Tom Nook auf euch zu und sagt, dass er das kleine Zelt zu einem richtigen Gebäude ausbauen möchte. Am nächsten Tag steht dann an dem Ort ein großes Gebäude und der Tanuki hat sich eine Sekretärin gesucht, die sich um die Bedürfnisse der Bewohner kümmert: Melinda.

Einen Tag warten: Nachdem Melinda bei euch eingezogen ist, könnt ihr aber nicht sofort das Insel-Image überprüfen und verbessern. Erst einen Tag später spricht euch Tom Nook mit seinem Masterplan an. Er möchte nämlich den Musiker K.K. Slider auf die Insel holen, um den Ort endgültig berühmt zu machen. Ab dem Punkt könnt ihr dann das Image verbessern und ihr startet dabei auch mit zunächst nur einem Stern.

So verbessert ihr euer Image

Lasst ihr von Melinda das Image überprüfen, sagt sie euch immer, was ihr besser machen könnt. Dabei sind die wichtigen Punkte immer blau und fett markiert.

Ihr müsst euch einfach daran orientieren und schon werdet ihr schnell euer Image verbessern können. Maximal könnt ihr 5 Sterne für eure Insel bekommen. Schafft ihr das, überreicht euch Melinda das Rezept für die goldene Gießkanne.

Das müsst ihr für drei Sterne machen

mindestens neun Bewohner

unterschiedliche Fruchtbäume

ein paar Deko-Elemente auf der Insel

Weitere Verbesserungsmöglichkeiten für eure Insel:

holt euch so viele Bewohner, wie möglich (10)

platziert mehr Deko-Elemente auf der Insel

achtet darauf, nicht zu viele Bäume zu pflanzen

haltet die Waage zwischen Wegen und Gras

pflanzt mehr Blumen und kreuzt sie für eine höhere Vielfalt

So kommt K.K. Slider auf eure Insel

Um letztlich K.K. auch zu einem Auftritt zu bewegen, müsst ihr mit Melinda reden und das Insel-Image überprüfen lassen. Erreicht ihr da zum ersten Mal drei Sterne, bekommt ihr Feedback von K.K. persönlich in Briefform. In einem Dialog mit Tom Nook und Melinda wird der Hund angerufen und entscheidet sich dazu, am nächsten Tag bei euch ein Konzert zu geben.

Neue Horizonte: Wartet ihr erneut einen Tag, wird auf einmal K.K. vor dem Servicecenter sitzen. Spricht ihr mit ihm, startet der Song "Neue Horizonte", die Credits laufen ab und ihr habt das Spiel sozusagen durchgespielt.

Danach geht es aber erst richtig los, da ihr ab sofort die Insel komplett umgestalten könnt. Zudem kommt jeden Samstag K.K. Slider auf eure Insel und hält ab 18 Uhr ein Konzert ab. Den ersten Song, den er spielt, bekommt ihr dann anschließend auch als Item spendiert.

Alle Songs im Überblick:

Mehr zu Animal Crossing: Solange ihr einfach jeden Tag spielt und das macht, was Tom Nook sagt, solltet ihr nach ungefähr zwei Wochen K.K. bekommen. Derzeit könnt ihr täglich auch gleich zwei Events erleben. Beim Kirschblütenfest stehen die rosa Blüten der Laubbäume im Vordergrund und beim Häschentag könnt ihr Glückseier sammeln.