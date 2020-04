Animal Crossing-Fans haben großen Wunsch, der Crafting verbessern soll

Im Vergleich zu den Vorgängern führt Animal Crossing New Horizons bereits viele Quality of Life-Verbesserungen ein: Zum Beispiel das Lager in unserem Haus, in das wir bequem all die Items hineinwerfen können, die wir gerade nicht brauchen. Fans haben allerdings einen berechtigten Vorschlag, das Lager noch sinnvoller zu nutzen.

Fans wollen von der Werkbank aufs Lager zugreifen

Folgende Situation kennt jeder New Horizons-Spieler: Ihr steht an der Werkbank, wollt eine Bank, einen Ofen oder sonst etwas craften und merkt, dass ihr die benötigten Materialien gar nicht in der Tasche habt, ABER im Lager. Doof, jetzt müsst ihr extra in die eigenen Vier-Wände wackeln, das Zeug holen und euch wieder an die Werkbank stellen. Niemand hat Zeit dafür!

Im Animal Crossing-Subreddit sind sich die Fans einig: Wäre es nicht praktisch, wenn wir nicht schon von der Werkbank direkt auf unser Lager zugreifen könnten? Wäre es nicht wahnsinnig zeitsparend, wenn wir nicht erst für einen Haufen Steine ins Haus rennen müssten, sondern sofort die Dinge craften können, die wir haben wollen?

Da Nintendo Animal Crossing New Horizons regelmäßig mit Updates ausstattet, ist es sogar sehr gut möglich, dass die Entwickler derartige Fan-Wünsche einfach irgendwann nachpatchen. Schließlich wurde nach vielen Beschwerden seitens der Community mit Update 1.1.4 bereits das Hässchentag-Event genervt und weniger Glückseier tauchen auf.

Was ist gerade wichtig in Animal Crossing?

Aktuell läuft neben dem Oster-Event in Animal Crossing New Horizons noch das Kirschblüten-Fest, das allerdings in wenigen Tagen vorbei ist: Hier sind alle Infos und Rezepte des Kirschblütenfests.

Welche Quality of Life-Verbesserungen wünscht ihr euch in Animal Crossing?