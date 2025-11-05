Für Animal Crossing: New Horizons gibt's jetzt 45 Goodies auf einen Schlag, die ihr euch für kurze Zeit mit Switch Online schnappen könnt

Mit einem Switch Online-Abo könnt ihr euch wieder ein ganze Reihe von Goodies für Animal Crossing holen. Ihr braucht allerdings Platin-Punkte.

Eleen Reinke
05.11.2025 | 12:25 Uhr

Animal Crossing: New Horizons ist zwar bereits rund viereinhalb Jahre alt, erfreut sich aktuell aber wieder großer Beliebtheit. Das dürfte wohl vor allem daran liegen, dass erst vor Kurzem das große Update 3.0 und eine Switch 2-Version für das Spiel angekündigt wurden. Zur Feier gibt es jetzt auch ein paar Goodies abzustauben.

Diese Gegenstände könnt ihr euch aktuell für Animal Crossing: New Horizons sichern

Konkret könnt ihr diesmal mehrere Icons für eure Nintendo Switch holen. Neben Hintergründen und Rahmen sind auch so einige beliebte Villager diesmal dabei. Viele Icons verteilt Nintendo nur ein einziges Mal, es lohnt sich also, zuzuschlagen:

Kosten die Icons etwas? Ihr müsst kein Geld ausgeben, um euch die Icons zu schnappen, komplett gratis sind sie aber auch nicht. Sie kosten nämlich jeweils einige Platin-Punkte. Icons sind dabei 10 Punkte wert, Hintergründe jeweils 5.

Die Platin-Punkte selbst könnt ihr euch als Belohnung für diverse "Missionen" verdienen, die ihr monatlich abschließen könnt. So bekommt ihr zum Beispiel welche, wenn ihr euer Google-Konto mit eurem Nintendo-Account verknüpft oder in bestimmten Spielen Herausforderungen abschließt. Die aktuellen Missionen findet ihr hier.

Brauche ich Nintendo Switch Online? Ja, ihr benötigt zudem eine Mitgliedschaft beim kostenpflichtigen Abo-Service von Nintendo. Auch Probe-Abos zählen hier. Der teurere Erweiterungspass ist nicht erforderlich.

So schnappt ihr euch die Icons für eure Switch und Switch 2

Klickt auf dem Startbildschirm eurer Konsole ganz links auf das Icon von Nintendo Switch Online. Nun öffnet sich ein Shop, wählt hier links den Reiter "Missionen & Belohnungen" an. Navigiert dann hier zu "Spielen und freischalten" und von dort zu Animal Crossing. Startet ihr das Spiel, könnt ihr danach Punkte gegen Belohnungen eintauschen.

Holt ihr euch eines der Icons oder wartet ihr auf einen bestimmten Dorfbewohner?

