Animal Crossing-Fans vermissen trotz Switch 2-Update ein großes Upgrade für Nooks Laden: "mein größter Kritikpunkte am Spiel"

Nooks Laden bleibt in New Horizons kuschlig klein.

Für Animal Crossing-Fans gab es kürzlich ganz überraschend eine gute Nachricht. Zwar wurde noch kein neuer Ableger angekündigt, aber immerhin kommt New Horizons auf die Switch 2 und bekommt zusätzlich ein kostenloses Update für alle spendiert. Trotz der neuen Inhalte fehlt Fans aber noch etwas Wichtiges.

Animal Crossing-Fans vermissen zusätzliche Laden-Verbesserungen

Reddit-User ShokaLGBT schreibt in einem Beitrag: "Mit dem neuen Update, das kommt, bin ich immer noch enttäuscht, dass sie nie weitere Verbesserungen für Nooks Laden zugefügt haben."



Was dagegen bereits zum Update zu sehen war, könnt ihr euch im Trailer anschauen:

12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Autoplay

Der Fan weist unter ein paar Screenshots auch noch einmal darauf hin, dass frühere Spiele in der Hinsicht mehr zu bieten hatten. Tatsächlich gab es im Vorgänger New Leaf ganze 5 Stufen für Nooks Laden, während es bei New Horizons bei lediglich 2 geblieben ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auf Stufe 5 wurde der Laden in New Leaf zur großen Einkaufswelt. ShokaLGBT vermisst in New Horizons das lebendige Treiben mit unterschiedlichen Stockwerken und Angeboten wie beispielsweise Grazias Grazie.

Auch andere Community-Mitglieder stimmen zu. FixPrestigious5426 bemerkt:

Das enttäuscht mich auch. Der Laden ist zu klein. Und du kannst am Außen-Design klar sehen, dass es eine mittlere Stufe ist und größer werden sollte.

Für User sbliss35 sind die fehlenden Ladens-Upgrades sogar die größte Enttäuschung am ganzen Spiel. Der Fan hat die Reihe damals auf dem GameCube entdeckt und findet, dass man an den Verbesserungen für Nooks Laden am besten die Entwicklung der ganzen Insel sehen konnte.

Einige Fans fragen sich auch, ob es nicht doch noch Hoffnung gibt, dass die Upgrade-Stufen irgendwann kommen und sie nur noch nicht enthüllt wurden. Andere haben zusätzliche Wünsche, die ihnen bisher noch fehlen.

Im Inhalts-Update 3.0 stecken dafür ein neues Hotel, eine Lager-Erweiterung, Kollaborations-Items, Resetti, der beim Aufräumen helfen soll und mehr. Die Switch 2-Version kommt zudem mit verbesserter Auflösung, Maus-Steuerung, dem neuen Item "Megafon", 12-Spieler*innen-Koop und Neuerungen für den GameChat. Mehr erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.

Fehlen euch die Upgrades für den Laden auch?