Wer noch nie Animal Crossing gespielt hat, der wird sich sicherlich fragen, was das eigentlich für ein Spiel ist und wo das Ziel dabei ist. Um diese Fragen und viele weitere Dinge zu klären, wurde jetzt ein offizielles Lösungsbuch angekündigt.

Einsteigertipps in Buchform

Mit dem offiziellen Begleitbuch zu Animal Crossing: New Horizons, das 400 Seiten umfasst, gibt es seit dem Wii-Ableger das erste Mal wieder ein deutsches Lösungsbuch zu der Reihe. Dieses entsteht bei Future Press, die vor allem Guides zu den Souls-Spielen, Horizon Zero Dawn und mehr veröffentlicht haben.

Diese Themen wird das Lösungsbuch unter anderem beinhalten:

Einsteigertipps

Alle Käfer/Fische/Fossilien und mehr im Überblick

Alle Werkzeuge und Apps des NookPhone

Tipps, um schnell Geld zu verdienen

Insider-Informationen zum Rübenmarkt

Alle Shops und deren Items/Möbel im Überblick

Tipps für den Aufbau der Insel

Online-Kalender mit allen Events und Geburtstagen der Einwohner

Nicht direkt zum Release des Spiels: Leider erscheint das Begleitbuch in deutscher Sprache nicht am 20. März, sondern erst am 15. April. In den USA ist das gleiche Buch nur in englischer Sprache bereits ab dem 9. April verfügbar.

Weitere Infos zu Animal Crossing: New Horizons

Damit ihr nicht so lange warten müsst, um zu erfahren, was in Animal Crossing drin steckt, haben wir bereits einige Infos zu dem Spiel aus der letzten Direct für euch zusammengefasst. Wir durften es auch schon anspielen und zeigen euch, dass Nintendo endlich das bietet, worauf Fans lange warten mussten.