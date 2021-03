Animal Crossing: New Horizons – So fangt ihr die Riesenkrabbe

Jeder Monat bringt neue Inhalte für Animal Crossing: New Horizons. Besonders interessant für die Community sind die neuen Insekten, Blumen und Meerestiere. Derzeit ist es vor allem die Riesenkrabbe, auf die es Fans abgesehen haben. Den Brocken zu fischen, ist aber nicht so einfach. Deshalb erklären wir euch, wie ihr eure Hände an die Riesenkrabbe bekommt.

Wie fange ich die Riesenkrabbe in Animal Crossing?

Als allererstes zieht ihr euch die Schwimmsachen und den Schnorchel an, dann geht es in der Tiefsee baden. Schwimmt solange durch das Wasser, bis ihr einen großen Schatten entdeckt. Dabei kann es sich um eine Riesenkrabbe handeln, muss es aber nicht. Jetzt heißt es schnell hinterher schwimmen, denn das Tier ist ziemlich fix. Nutzt also euren Geschwindigkeits-Boosts.

Das richtige Timing ist die Lösung: Es ist nicht ganz einfach, aber ihr müsst versuchen, die Bewegungen der Riesenkrabbe vorherzusehen. Habt ihr die Bewegungsabläufe raus, taucht ihr ab, sobald ihr euch genau über dem Schatten befindet. Habt ihr zum richtigen Zeitpunkt gedrückt, werdet ihr mit einem dicken Fang belohnt.

Dieses Video zeigt euch nochmal, wie's geht:

Eile ist angesagt: Die Riesenkrabbe ist nur im März und April unterwegs. In wenigen Wochen ist das Krustentier Geschichte, also beeilt euch mit der Jagd. Wart ihr erfolgreich, könnt ihr das Tier entweder dem Museum spenden oder (wenn ihr das Ausstellungsstück bereits abgegeben habt) im Geschäft der Nook-Zwillinge für ganze 12.000 Sternis verkaufen. Der Aufwand lohnt sich also.

Habt ihr die Riesenkrabbe in Animal Crossing: New Horizons schon gefangen?