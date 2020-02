Animal Crossing New Horizons-Fans wurden erhört & dürfen Stadt gestalten

Animal Crossing ist für viele ein Spiel, in dem ein komplett neues Leben in einer fantastischen Welt mit sprechenden Tieren möglich ist. Bisher konntet ihr zwar euren Charakter anpassen aber das Layout der Stadt war immer fest vorgegeben. Jetzt dürft ihr in New Horizons den Bauhelm selbst aufziehen und eure Insel so gestalten, wie ihr sie haben wollt.

Macht die Welt, wie sie euch gefällt

Im Rahmen der Nintendo Direct zu Animal Crossing: New Horizons wurden unterschiedliche, neue Funktionen gezeigt, wie die Baulizenz Insel-Designer.

Keine Umwege mehr: Sobald ihr diese freigeschaltet habt, bekommt ihr die Möglichkeit, die Insel umzugestalten. Dazu gehören zum Beispiel verschiedene Arten an Brücken und Treppen, die ihr über Flüsse oder an Klippen platzieren könnt.

Eine weitere Funktion ist das Anlegen von Wege, was zwar einmal kurz in einem Trailer bereits gezeigt aber jetzt näher besprochen wurde.

Es gibt verschiedene Wegarten wie Stein-, Pflaster- oder Feldwege, die ihr nicht mehr mühselig erst selbst designen und dann Stück für Stück platzieren müsst. Ihr wählt einfach aus, welche Art an Boden ihr anlegen wollt und nach einer kurzen Animation ist euer Weg fertig.

Vollste Kontrolle: Aber da hört es noch nicht auf, denn Nintendo setzt dem noch einmal die Krone auf. Ihr könnt eure gesamte Insel so gestalten, wie ihr wollt. Da wo einmal ein Fluss war, legt ihr einfach einen Boden hin. Ihr wollt einen Wasserfall die Klippe herunterfließen lassen, dann macht auf ihr einen neuen Fluss.

Wie wird diese Funktion freigeschaltet? Der genaue Prozess wurde nicht bekannt gegeben, jedoch müsst ihr zunächst die Resident Area bis zur Stadthalle aufgebessert haben, um Melinda freizuschalten. Danach könnt ihr den Bauhelm anziehen und nach Lust und Laune eure Insel verändern.

Wahrscheinlich müssen die einzelnen Funktionen, wie der Wege-, Treppen- und Brückenbau, erst einzeln freigeschaltet werden bis ihr letztlich alles individuell gestalten könnt.

Alle Infos aus der Animal Crossing Direct

In unserer umfassenden Zusammenfassung findet ihr alle Infos, die Nintendo im Zuge der Animal Crossing-Direct verraten hat:

Animal Crossing New Horizons erscheint am 20. März 2020 exklusiv für Nintendo Switch.