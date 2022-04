Animal Crossing-Fan veranstaltet kurioses Sumo-Turnier mit sattem Preisgeld

In Animal Crossing haben viele Spieler*innen mittlerweile sämtliche Fische gefangen, Insekten gejagt und Möbel gesammelt. So sind viele Fans dankbar über jede neue Art an Abwechslung, die sich kreative Köpfe ausdenken. Im Reddit-Forum teilt User Cyanide_Felix nun, wie er die Zeit auf seiner Insel nutzt und erheitert damit sämtliche User.

Sumo-Turnier auf eigener Insel

Was hat er gemacht? In einem kurzen Clip zeigt er ein Warm Up-Match aus einem Sumo-Turnier, das auf seiner Insel veranstaltet wurde. Als Kampffläche dient ein Feld aus Erde, an dessen Rand Gruben gesetzt wurden:

In der Mitte befinden sich zwei gegenüberliegende Striche, an denen sich die Kontrahenten platzieren. Sobald das Match losgeht, stürmen die Charaktere aufeinander zu und versuchen, sich gegenseitig aus dem Ring zu schubsen.

Wer ist der Gewinner? Die Regeln sind denkbar einfach: Wer zuerst in einer der am Rand befindlichen Gruben fällt, der verliert den Kampf. Außerdem dürfen keine Items während des Matches eingesetzt werden. In der Aufwärmrunde, die in dem Video zu sehen ist, wird Felix leider von seiner Kontrahentin nach einem spannenden Schubs-Gefecht geschlagen.

Falls ihr selbst ein ähnliches Turnier ausrichten wollt, könnten auch folgende Minispiele aus unserer GamePro-Liste als Inspiration für euch dienen:

Community ist herzlich eingeladen

Am vergangenen Freitag hat Felix ein ganzes Turnier ausgerichtet, in dem Spieler*innen, die den Dodo-Code zu seiner Insel erhalten haben, teilnehmen konnten. Während des Turniers gab es noch mehr Spiele und sogar ein Preisgeld von 10 Millionen Sternis, das eingeheimst werden konnte.

Die Mehrheit der User ist vollkommen begeistert vom Sumo-Turnier. Beebloo schreibt beispielsweise, wie kreativ er diese Idee findet, während Jminx_ den Tipp gibt, den Kampfring noch ein Stück kleiner zu machen.

Die vielen Kommentare und Reaktionen unterhalb des Videos zeigen, dass die Animal Crossing-Community noch lange nicht am Ende ist und sich nach mehr Unterhaltung sehnt. Eine besonders kreative Spielerin hat es sich beispielsweise zur Aufgabe gemacht, die Landschaft aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild nachzubauen.

Wie gefällt euch die Idee, ein Sumo-Turnier in Animal Crossing zu veranstalten?