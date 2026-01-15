Animal Crossing: New Horizons 3.0 ist da - Alle Patch Notes und Änderungen des Updates im Überblick

Alle Patchnotes für Update 3.0 zu ACNH im Überblick.

Das heiß erwartete Animal Crossing: New Horizons-Update 3.0 konnte überraschend bereits gestern heruntergeladen werden. Über Nacht hat Nintendo dann auch die offizielle Liste der Patchnotes mit allen Änderungen veröffentlicht. Werfen wir doch mal einen Blick hinein!

Die zuvor angekündigten neuen Inhalte und Funktionen wurden hinzugefügt.

wurden hinzugefügt. Es ist nun möglich, bis zu 10 Items auf einmal herzustellen, sofern genügend Ressourcen vorhanden sind.

Auch Items, die sich im Lager im Haus befinden können jetzt als DIY-Materialien verwendet werden.

Die DIY-Rezepte-App enthält nun eine Seite, auf der man im Spielverlauf die DIY-Wünsche des Hotels sowie die von Tom Nook angeforderten Gegenstände einsehen kann.

Gegenstände, die durch die Verknüpfung mit Animal Crossing: Pocket Camp erhalten wurden, können nun jederzeit über Nook Shopping bestellt werden.

Super Mario Bros.-Items können nun auch ohne Verknüpfung mit einem Nintendo-Account über Nook Shopping bestellt werden.

Wenn ihr euch draußen auf einer Insel befindet, könnt ihr euch durch Halten der L-Taste bewegen, während du in die gleiche Richtung schaut.

Beim Ändern der Inselmelodie im Servicecenter schlägt Melinda nun empfohlene Melodien vor, darunter auch die originale Inselmelodie.

Beim Ändern der Insel-Flagge im Servicecenter könnt ihr diese nun wieder auf das ursprüngliche Design zurücksetzen, das bei der Inselerstellung verwendet wurde.

Ihr könnt nun bis zu 50 Anpassungs-Sets auf einmal in Nooks Laden kaufen.

Mehrere Items, darunter Schneeflocken, können nun an der Abgabebox bei Nooks Laden verkauft werden.

Ihr erhaltet nun jedes Mal eine Perle, wenn ihr Pascal eine Jakobsmuschel überreicht.

Ihr könnt Leif nun bitten, Unkraut zu entfernen, wenn sich 30 oder mehr Unkräuter auf eurer Insel befinden – entweder auf Harveys Insel oder während seiner Besuche.

Die Gebühr für das Entfernen von Unkraut durch Leif wurde reduziert.

Der App "Inselleben 101" wurden neue Tipps hinzugefügt.

Zusätzlich zu den neuen Funktionen wurden weitere Nook-Meilen-Aufgaben ergänzt.

Die Reihenfolge einiger Kollaborations-Items wurde in den Katalogen für Fotostudios und Hoteldekorationen angepasst.

Weitere Anpassungen und Fehlerkorrekturen wurden vorgenommen, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Insbesondere die Möglichkeit, Items beim Craften direkt aus dem Lager zu nutzen bzw. schon von der Werkbank direkt auf unser Lager zugreifen zu können, erfreut die Community. Diese Quality of Life-Änderung wird schon seit dem Launch des Inselabenteuers im Jahr 2020 gefordert:

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Start-Sound von Nook Shopping auf dem Smartphone nicht korrekt abgespielt wurde.

Der Inselzeitung wurden neue Artikel hinzugefügt.

wurden neue Artikel hinzugefügt. Der Katalog unterstützt nun neue Items, die in Version 3.0 hinzugefügt wurden.

Das waren die offiziellen Patch Notes zum Animal Crossing New Horizons-Update 3.0 und nun auf geht's: Sternis sammeln!

Ah, fast vergessen: Ab heute ist außerdem die Nintendo Switch 2-Edition des Insel-Abenteuers erhältlich. Das Upgrade bringt unter anderem 4K-Auflösung und verbesserte Texturen ins Spiel. Zusätzlich dazu unterstützt der Koop-Modus auf der Switch 2 nun 12 Spieler*innen gleichzeitig.