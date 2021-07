Animal Crossing: Neues saisonales Item ist da und Fans fühlen sich verarscht

Der Geduldsfaden der Animal Crossing-Fans wird immer kürzer. Nachdem New Horizons in den letzten Monaten immer wieder größere Updates mit Events, neuen Gegenständen und Funktionen bekommen hat, sieht es seit geraumer Zeit eher mager aus. Dabei hatte Nintendo bereits bestätigt, dass es "neue, spaßige Aktivitäten" geben wird. Das scheint vielen aber nicht schnell genug zu gehen, was sich nun auch bei der Reaktion auf ein neues saisonales Item gut zeigt.

Vorab die Fakten zum Tanabata-Bambus

Wann ist das Item verfügbar? Vom 1. bis 7. Juli

Wo bekomme ich den Bambus her? Das Item ist bei Nook Shopping verfügbar. Um es zu kaufen, nutzt ihr entweder die Nook Shopping-App oder das Terminal im Service Center.

Was ist Tanabata überhaupt? Tanabata ist ein Sternenfest, das am 7. Juli in Japan gefeiert wird. Einer Überlieferung nach treffen sich an diesem Tag zwei Sterne am Himmel wieder, die ein Liebespaar darstellen und das restliche Jahr über sonst getrennt sind.

Saisonales Item lässt Frust hochkochen

Unter verschiedenen News und Posts zu Animal Crossing: New Horizons finden sich vermehrt Spieler*innen, die ihre Enttäuschung über fehlende große Updates teilen. Auch beim aktuellen saisonalen Item wird das stark deutlich. Kein Wunder, denn Nintendo recycelt hier genau genommen Inhalte aus dem Vorjahr. Das ergibt zwar durchaus Sinn, da auch dieses Jahr das Tabanata-Fest in Japan stattfindet, aber die Fans fühlen sich dennoch immer mehr "verarscht", wie folgende Kommentare zeigen:

An manchen Stellen wird die Situation aber auch sachlicher betrachtet:

Der Großteil der Kommentare ist aber mit Frust durchzogen. Hier und da werden auch Vorschläge zu Inhalten gemacht, wobei sich diese auch meist auf Inhalte beziehen, die bereits alte Animal Crossing-Spiele besitzen und auf die Fans nach wie vor warten. Dazu zählt zum Beispiel der NPC Kofi mit seinem Café.

Wartet ihr auch sehnsüchtig auf größere neue Inhalte, oder spielt ihr ACNH sowieso nicht mehr?