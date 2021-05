Animal Crossing - Bestätigt: Die Sanrio-Karten kommen jetzt doch nach Deutschland

Animal Crossing: New Horizons bekommt nun doch auch in Deutschland die Sanrio-Karten. Das hat uns Nintendo auf Anfrage jetzt offiziell bestätigt. Damit hat die Verwirrung um die Veröffentlichung der Karten ein Ende. Wir wissen zwar noch nicht ganz genau, wann die Karten an den Start gehen, laut Nintendo soll das aber wahrscheinlich zum Weihnachtsgeschäft der Fall sein.

Verwirrung um Sanrio-Karten für Animal Crossing beendet

Hin und Her beendet: Endlich hat die Verwirrung um die Sanrio-Karten für Animal Crossing: New Horizons ein Ende. Die Karten erscheinen auch in Deutschland, das steht jetzt fest und wurde uns von Nintendo offiziell bestätigt. Sie seien sogar bereits bestellt.

Wann kommen die Sanrio-Karten? Ein genaues Datum für die Veröffentlichung der Sanrio-Karten in Deutschland steht noch nicht fest. Allerdings sollen die Karten in Animal Crossing: New Horizons wahrscheinlich zum Jahresende und der Feiertagssaison verfügbar sein, wie Nintendo angibt.

Das hat es damit auf sich: Bei den Sanrio-Karten handelt es sich um eine Kollaboration, die es bereits in Animal Crossing: New Leaf gab und frischen Wind auf eure Insel bringt. Das Karten-Pack funktioniert in etwa wie die amiibo-Sammelkarten und ist in Zusammenarbeit mit Sanrio entstanden.

Sanrio ist ein Großhandelsunternehmen, das in Deutschland vor allem für Hello Kitty (und alles, was damit zusammenhängt) bekannt ist. Aber zum Sortiment der Firma gehören noch haufenweise andere Produkte, die in dieselbe Kerbe schlagen. Auf japanisch wird diese spezielle Rubrik meist Kawaii genannt und das bedeutet so viel wie "niedlich".

Das steckt drin: In dem Sanrio-Kartenpaket sind sechs Karten enthalten. Die bringen jeweils einen neuen Insel-Bewohner mit sich, sowie jede Menge Items, die im Stil einer bestimmten Sanrio-Figur daherkommen, wie zum Beispiel von My Melody. Es gibt die folgenden Bewohner:innen:

Rilla - Hello Kitty

Marty - Pompompurin

Étoile - Little Twin Stars

Chai - Cinnamoroll

Chelsea - My Melody

Toby - Kerokerokeroppi

Mehr dazu findet ihr zum Beispiel in diesem Gamepro-Artikel: 1 0 Mehr zum Thema Animal Crossing bringt das Sanrio-Karten-Pack mit neuen Bewohnern und Items zurück

Abgesehen davon gibt es aber natürlich auch sonst noch Neuigkeiten in der Animal Crossing-Welt. Im Juni bricht zum Beispiel die Hochzeitssaison in New Horizons an. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Liebeskristalle maximieren könnt, legen wir euch diesen Gamepro-Guide dazu ans Herz.

Freut ihr euch auf die Sanrio-Karten in Animal Crossing: New Horizons? Was wünscht ihr euch sonst noch?