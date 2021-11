Animal Crossing-Fan baut Spongebob-Meme nach und es ist perfekt

In Animal Crossing New Horizons gibt es jede Menge Gyroiden, mit denen ihr haufenweise witzige Dinge anstellen könnt. Zum Beispiel berühmte Memes nachstellen. Das liegt in diesem Fall vor allem daran, wie krass leidend dieser Gyroid aussieht. Womit sich sehr sehr viele Menschen aktuell perfekt identifizieren können. Das weckt Erinnerungen an das Meme, in dem Spongebob sehr kurz davor steht, zu vertrocknen, aber nichts trinken will. Falls ihr bisher nur Bahnhof versteht: Keine Sorge, wir sind ja da.

Animal Crossing-Gyroiden sorgen für Begeisterung, lustige Videos und haufenweise Memes

Darum geht's: In Animal Crossing New Horizons könnt ihr Gyroiden sammeln. Die bewegen sich dann entweder im Rhythmus der Musik oder geben selbst kleine Töne von sich. Die meisten sehen sehr putzig aus und lassen sich zu eigenen Melodien kombinieren.

Alles, was ihr über Gyroiden wissen müsst, erfahrt ihr in unserem GamePro-Guide:

Die Gyroiden sehen in New Horizons auf jeden Fall schon mal sehr viel niedlicher als in der Vergangenheit aus. Sie waren früher regelrecht furchterregend:

Ihr könnt mit den Gyroiden zum Beispiel auch eine richtig coole Band zusammentrommeln:

Der Knuspoid weckt bei vielen Fans Mitleid oder dient als Identifikationsfläche

Weil er so leidend und unglücklich wirkt, fühlt sich der Knuspoid aka Crumploid wohl ganz besonders "relatable" an. Ihm werden dementsprechend einige ganz spezielle Videos wie dieses gewidmet:

Spongebob-Meme in Perfektion: Das passt natürlich perfekt zum I don't need it-Meme, das ihr höchstwahrscheinlich von Spongebob Schwammkopf beziehungsweise aus dem Internet kennt. Darin steht der Schwamm kurz vorm Verdursten und sagt sich selbst, dass er eigentlich gar kein Wasser braucht, hält das aber nicht lange durch. In etwa wie bei mir, wenn es wieder irgendwo günstige Videospiele gibt.

Die Animal Crossing-Version ist genial:

Animal Crossing: New Horizons hat vor Kurzem erst ein großes Update 2.0 sowie den kostenpflichtigen Happy Home Paradise-DLC erhalten. Beides liefert jede Menge Möglichkeiten, sich auf den Inseln auszutoben. Falls ihr dabei Hilfe braucht, werdet ihr hier bei unserer großen Guide-Übersicht zu Animal Crossing New Horizons fündig.

Wie findet ihr die Knuspoid-Memes? Welchen Gyroiden habt ihr ins Herz geschlossen?