Wie bereits angekündigt, ist heute das neue Update 1.2.0 für Animal Crossing: New Horizons erscheinen. Mit diesem kommen nicht nur zwei neue Händler ab sofort auf eure Insel sondern auch neue Events wurden in das Spiel eingebaut, wovon eins jetzt gestartet ist.

Das sind die Patch Notes

Mit der Veröffentlichung des Updates hat Nintendo auch die Patch Notes veröffentlicht:

Gerd wird ab sofort eure Insel mit seiner fahrenden Gärtnerei besuchen.

Reiner verkauft euch ab jetzt einmal in der Woche in seinem Schiffskutter Kunst.

Saisonale Events wurden hinzugefügt, darunter auch der Tag der Natur, der jetzt startet.

Das Museum wird um eine Kunstausstellung erweitert.

Generelle Anpassungen und Bug-Fixes für eine bessere Spielerfahrung.

Tag der Erde als mehrtägiges Event

Zwar war bereits gestern der Tag der Erde oder Earth Day, doch ab heute, dem 23. April, bis zum 4. Mai könnt ihr in Animal Crossing den Tag der Natur feiern. Dafür gibt es täglich eine besondere Aufgabe bei Nook-Meilen+. Diese dreht sich immer um eine Aufgabe, die mit der Natur zu tun hat.

Beim ersten Mal müsst ihr drei Buschsetzlinge einpflanzen, wodurch ihr nicht nur 1000 Nook-Meilen sondern auch eine Belohnung von Tom Nook bekommt. Was diese ist und was es noch alles während es Events gibt, erfahrt ihr hier:

Gerd & seine Büsche

Wenn ihr das Spiel startet und heute auf den Platz vor dem Servicecenter steht, dann werdet ihr Gerd begegnen. Das friedliche Faultier hat sich auf die Gärtnerei spezialisiert und wird ungefähr einmal in der Woche mit einem wechselnden Sortiment vorbeikommen.

Mit Gerd werden auch Büsche ins Spiel hinzugefügt, die ihr als Setzlinge kaufen und platzieren könnt. Zurzeit ist die Saison der Azaleen aber Gerd hat auch weitere Sorten im Angebot. Samen für Blumen hat er ebenfalls dabei. Diese unterscheiden sich von denen, die ihr immer bei euch in Nooks Laden kaufen könnt.

Zusätzlich gibt es immer von den Arten, die er dabei hat, alle drei Grundsorten. Ihr könnt somit noch schneller an alle Blumen kommen und sie miteinander kreuzen.

Reiner & seine gefälschte Kunst

Ein weiterer Händler, der ab sofort im Spiel auftaucht, ist Reiner. Er wird einmal die Woche mit seinem Schiffskutter am nördlichen Strand an eurer Insel andocken. In der zwielichtigen Stube könnt ihr Kunst kaufen. Doch Vorsicht, denn Reiner ist dafür bekannt, dass er gerne gefälschte Werke anbietet, weshalb ihr genau aufpassen musst, was ihr kauft. Worauf ihr achten solltet, zeigen wir euch hier:

Kunstausstellung im Museum: Eine weitere Besonderheit, die im Zuge der Kunstwerke hinzugefügt wird, ist eine Erweiterung des Museums. Dort könnt ihr ab sofort auch Kunst abgeben und von Eugen ausstellen lassen. Beim ersten Gespräch mit der Eule werdet ihr darauf hingewiesen, dass das Museum jetzt mehr Platz hat und er deshalb eine Kunstausstellung plant.

Bisher ist diese aber noch nicht zu sehen und das obere Stockwerk ist genauso, wie vor dem Update. Da wir noch keine Kunst haben, ist uns zu diesem Zeitpunkt die genaue Methode, um die Erweiterung zu starten, noch nicht bekannt.

Worauf freut ihr euch am meisten im neuen Update?