Animal Crossing Update 3.0: Käpten nimmt euch jetzt auf eine zweite Bootstour pro Tag mit, aber nur wenn ihr vorher für ihn geschuftet habt

Animal Crossing: New Horizons hat mit dem Update 3.0 einige neue Features bekommen, wie etwa das Hotel von Käpten. Dadurch könnt ihr aber nicht nur Touris auf eurer Insel willkommen heißen, sondern auch die Dienste des Kappa-Seemanns häufiger in Anspruch nehmen.
Eine Seefahrt die ist lustig, auch zweimal am Tag
Bisher hat euch Käpten nur ein Mal pro Tag mit seinem Boot auf besondere Inseln gebracht. Jetzt könnt ihr für 100 Hotel-Tickets eine weitere Tour bei ihm buchen! Allerdings müsst ihr dafür vorher in seiner Pension schuften und alle Zimmer freischalten.
Einige Fans teilten diese Entdeckung mit der Community, darunter auch User Medical-Juggernaut-2 auf Reddit. Unter dem erfolgreichen Post freuen sich viele Fans darüber, immerhin ist die neue Option sehr leicht zu übersehen.
Medical-Juggernaut-2 erzählt, dass es nur eine rein zufällige Erkenntnis war: “Ich wollte nur checken, ob ich morgens schon eine Tour gemacht hatte oder nicht (es war ein langer Tag auf Arbeit), nur um diese praktische Überraschung mit den Hotel-Tickets zu finden! Endlich!!!!”.
In den Kommentaren feiern die Leute vor allem die Tatsache, dass man nun mehr Versuche hat, um eine der seltenen Inseln zu erreichen. Wie ein Fan bestätigt, gibt es auch die Möglichkeit, zweimal hintereinander an einem Tag Glück zu haben.
Eine Belohnung für harte Arbeit
Damit euch Käpten eine zweite Bootstour ermöglicht, müsst ihr vorher das Hotel ausgebaut und alle acht Zimmer und den VIP-Raum freigeschaltet haben. Habt ihr das geschafft, könnt ihr die Kappa-Schildkröte nach eurer täglichen Tour einfach ein weiteres Mal ansprechen. Gegen 100 Hotel-Tickets geht es dann wieder hinaus auf die hohe See.
Falls es bei euch noch nicht funktioniert, müsst ihr vermutlich noch mehr Zeit in den Ausbau der neuen Pension von Update 3.0 stecken.
Was denkt ihr: Hattet ihr das neue Feature schon entdeckt? Wie gefällt euch Update 3.0 bisher?
