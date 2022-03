Animal Crossing: Ein einfacher Trick sorgt für neue Werkzeuge eurer Bewohner

Animal Crossing: New Horizons ist mittlerweile seit fast zwei Jahren auf dem Markt, aber das hält die Fans nicht davon ab, die Lebenssimulation weiter zu entdecken. So wurde jetzt ein neues Feature gefunden, das euch eure Bewohner*innen etwas mehr individualisieren lässt.

So tauscht ihr die Werkzeuge eurer Bewohner*innen aus

Wenn ihr über eure Insel lauft, dann kann es manchmal passieren, dass euch eure tierischen Insellinge mit einem Werkzeug wie eine Angel oder einem Kescher entgegenkommen. Sie können diesen Gegenstand zwar nicht richtig nutzen, aber immerhin sieht es so aus, als wenn sie es tun würden.

Aber bisher hatte noch niemand so wirklich darüber nachgedacht, dass es möglich sein könnte, diese Werkzeuge auszutauschen.

Denn unsere Inseltierchen nutzen für die Items nur die Standardformen. Dabei gibt es aber ganz viele alternative Formen von Werkzeugen, die normalerweise nur unsere eigene Figur nutzen kann. Jetzt wurde entdeckt, dass es aber doch möglich auch für unsere animalische Nachbarschaft diese alternativen Werkzeuge zu nutzen.

Ihr habt noch nicht alle Werkzeuge im Spiel? So schaltet ihr sie frei:

Animal Crossing: New Horizons - Alle Werkzeuge & wann ihr sie freischaltet

So einfach funktioniert's: Wie der YouTuber Crossing Channel gezeigt hat, ist es ganz einfach möglich, euren Tierchen neue Werkzeuge zu geben. Denn habt ihr das Freundschaftslevel weit genug erhöht, dann könnt ihr ihnen jeden Tag ein Item schenken. Das kann zum Beispiel ein Möbel- oder Kleidungsstück sein, das sie dann in ihrem Haus präsentieren respektive selbst anziehen.

Und genau so funktioniert das dann auch mit dem Werkzeug für eure Bewohner*innen. Geht einfach zu ihnen einmal am Tag hin und verschenkt das Werkzeug, das sie tragen sollen.

Es gibt keine Garantie, dass sie von nun an nur noch damit herumlaufen, aber ihr erhöht damit den Pool aus dem die Tierchen die tragbaren Items auswählen können. So könnt ihr zum Beispiel dem Gold-Huhn Tschiwi goldene Werkzeuge unterjubeln, damit das gesamte Erscheinungsbild besser passt.

Es ist eine kleine Änderung, die aber bisher nicht wirklich bekannt war. Somit könnt ihr eure gesamte Insel noch besser anpassen und eure Bewohner*innen noch mehr von denen eurer Freunde unterscheiden lassen.

Habt ihr vor, die Werkzeuge eurer Bewohner*innen zu ändern?