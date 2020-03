Um in Animal Crossing: New Horizons die meisten der Aktionen durchzuführen, wie Angeln, Käfer fangen, Holz hacken und vieles mehr, benötigt ihr auch das richtige Werkzeug. Aber nicht alle sind von Anfang an freigeschaltet. Wir zeigen euch, wann ihr euch auf welches Werkzeug freuen dürft.

So schaltet ihr die Werkzeuge frei

New Horizons hat eine relativ klare Struktur, wann ihr welches Werkzeug bekommen könnt. Dabei müsst ihr beachten, dass ihr manchmal mehrere Tage warten oder besondere Aufgaben erfüllen müsst, um ein Werkzeug zu bekommen. Darunter zählen die Schaufel, der Sprungstab und die Leiter.

Schaufel

Varianten: Wackelschaufel, Schaufel

Rezept für Wackelschaufel: 5x Hartholz

Rezept für Schaufel: 1x Wackelschaufel, 1x Eisenerz

Umgestaltbar: ja

Wann schaltet ihr die Wackelschaufel frei: frühestens ab Tag 2. Gebt fünf Fische oder Käfer bei Tom Nook ab, damit am nächsten Tag Eugen auf eure Insel reist. Geht in sein Zelt und redet mit ihm, um die Wackelschaufel freizuschalten.

Wann schaltet ihr die Schaufel frei: frühestens ab Tag 2. Sobald ihr die Wackelschaufel erhalten habt, sprecht mit den Bewohnern. Einer von ihnen gibt euch das Crafting-Rezept für die Schaufel.

Varianten: keine

Rezept für Sprungstab: 5x Weichholz

Umgestaltbar: nein

Wann schaltet ihr den Sprungstab frei: frühestens ab Tag 2. Gebt fünf Fische oder Käfer bei Tom Nook ab, damit am nächsten Tag Eugen auf eure Insel reist. Geht in sein Zelt und redet mit ihm, um die Wackelschaufen freizuschalten.

Leiter

Varianten: keine

Rezept für Sprungstab: 5x Weichholz

Umgestaltbar: nein

Wann schaltet ihr die Leiter frei: frühestens ab Tag 3. Ihr müsst für die Leiter die schwersten Aufgaben in Bezug auf die Werkzeuge erfüllen. Denn zuerst einmal müsst ihr euer erstes Haus abbezahlt haben, das insgesamt 98.000 Sterni kostet. Aber nicht nur das, auch der Laden von Nepp und Schlepp muss fertig gestellt sein. Wir zeigen euch wie ihr schnell an Geld und an die 30 Eisenerz für den Laden kommt. Habt ihr das alles geschafft, müsst ihr am nächsten Tag mit Tom Nook sprechen.

Angel

Varianten: Wackelangel, Angel

Rezept für Wackelangel: 5x Ast

Rezept für Angel: 1x Wackelangel, 1x Eisenerz

Umgestaltbar: ja

Wann schaltet ihr die Wackelangel frei: ab Tag 1. Nachdem ihr aufwacht und das Spiel sich zeitlich nach der Echtzeit orientiert, könnt ihr Tom Nook im Servicecenter für einen Crashkurs im Basteln besuchen. Dort müsst ihr die Wackelangel erstellen.

Wann schaltet ihr die Angel frei: ab Tag 1. Im Servicecenter bei Tom Nook könnt ihr Nook-Meilen gegen Crafting-Rezepte für "Robuste Werkzeuge" kaufen.

Kescher

Varianten: Wackelkescher, Kescher

Rezept für Wackelkescher: 5x Ast

Rezept für Kescher: 1x Wackelkescher, 1x Eisenerz

Umgestaltbar: ja

Wann schaltet ihr den Wackelkescher frei: ab Tag 1. Schließt Tom Nooks Bastelkurs ab und schaltet damit die ersten Crafting-Rezepte frei.

Wann schaltet ihr den Kescher frei: ab Tag 1. Im Servicecenter bei Tom Nook könnt ihr Nook-Meilen gegen Crafting-Rezepte für "Robuste Werkzeuge" kaufen.

Axt

Varianten: Wackelaxt, Steinaxt, Axt

Rezept für Wackelaxt: 5x Ast, 1x Stein

Rezept für Steinaxt: 1x Wackelaxt, 3x Holz

Rezept für Axt: 1x Wackelaxt, 3x Holz, 1x Eisenerz

Umgestaltbar: nein

Wann schaltet ihr die Wackelaxt frei: ab Tag 1. Schließt Tom Nooks Bastelkurs ab und schaltet damit die ersten Crafting-Rezepte frei.

Wann schaltet ihr die Steinaxt und die Axt frei: ab Tag 1. Im Servicecenter bei Tom Nook könnt ihr Nook-Meilen gegen Crafting-Rezepte für "Robuste Werkzeuge" kaufen.

Gießkanne

Varianten: Wackelgießkanne, Gießkanne

Rezept für Wackelgießkanne: 5x Weichholz

Rezept für Gießkanne: 1x Wackelgießkanne, 1x Eisenerz

Umgestaltbar: ja

Wann schaltet ihr die Wackelgießkanne frei: ab Tag 1. Gebt vier Fische oder Käfer bei Tom Nook ab, um als Belohnung die Wackelgießkanne zu erhalten.

Wann schaltet ihr die Gießkanne frei: ab Tag 1. Im Servicecenter bei Tom Nook könnt ihr Nook-Meilen gegen Crafting-Rezepte für "Robuste Werkzeuge" kaufen.

Schleuder

Varianten: keine

Rezept für Schleuder: 5x Hartholz

Umgestaltbar: ja

Wann schaltet ihr die Schleuder frei: ab Tag 1. Schließt Tom Nooks Bastelkurs ab und kauft dann das Rezept bei Nepp und Schlepp.

So kommt ihr schneller an die Werkzeuge

Zeitreisen: Wie bei vielen Themen bei Animal Crossing, könnt ihr den ganzen Prozess des Spiels beschleunigen, indem ihr die Uhrzeit des Switch-Systems abändert und das Spiel neustartet. Nutzt dann einfach diese Zeitreisen und springt in der Zeit, um an den entsprechenden Tagen die Bauanleitungen zu bekommen.

Fragt Mitspieler, die schon weiter sind: Falls ihr jemanden kennt, der bereits ein Werkzeug herstellen kann, das ihr noch nicht habt, dann könnt ihr sie fragen, ob sie eins für euch herstellen. Dadurch vermeidet ihr Zeitreisen und könnt schon am zweiten Spieltag, sobald die Tore der Dodo Airlines geöffnet haben, Werkzeuge bekommen, die ihr noch nicht habt.

Das sind alle Werkzeuge, die ihr in Animal Crossing: New Horizons freischalten könnt. Wir haben für euch Tipps parat für die Inselauswahl, wofür ihr eure Meilen ausgeben solltet, ein paar Gratis-Möbel, am besten Fische angelt oder wie ihr die Zeit überbrückt, bis das Museum fertig ist.