Animal Crossing-Fan bastelt beeindruckendes Zeitreisen-Video – in Animationsfilm-Qualität!

Zeitreisen sind unter vielen Spieler*innen von Animal Crossing: New Horizons äußerst beliebt. Mithilfe von Zeitreisen können viele Prozesse in der Lebenssimulation beschleunigt werden, sodass das Terraforming und Gestalten der eigenen Insel schneller vonstattengeht. Auch GamePro-Redakteurin Linda ist ein großer Fan von Zeitreisen.

Doch hat irgendwer dabei an die Gefühle und Gedanken der Bewohner gedacht? Denn um die Insel komplett nach eigenen Wünschen gestalten zu können, müssen zunächst die Häuser der Bewohner umgesetzt werden. Und wie das aus der Sicht der Bewohner aussieht, das können wir ab sofort in einem Clip auf Reddit ansehen.

Zeitreisen sind kein Zuckerschlecken

Worum geht’s? User Densle hat ein etwa siebenminütiges Video erstellt, das einem Animationsfilm gleicht. Zu sehen ist der Spieler, der seine Insel umgestalten möchte. Hierfür liefert er Tom Nook im Rathaus die benötigten Sternis, damit er die Häuser der Bewohner sowie sämtliche andere Gebäude auf der Insel umsetzen kann. So hat er genügend Platz, um mit dem Terraforming zu beginnen:

Was ist daran so besonders? Das Video spielt aus der Sicht von Tom Nook und den Bewohnern, für der gesamte Prozess mehr als nervenaufreibend ist. Um das Terraforming schneller zu gestalten, reist der Spieler nämlich in der Zeit vor, damit er nicht für jedes umgesetzte Haus einen Tag in Echtzeit warten muss.

So bekommen die Bewohner lediglich den schnellen Tag- und Nachtwechsel mit und fliegen in ihren Häusern wie aufgeschreckt durch die Lüfte. Durch das Video wird erstmals deutlich, wie sich die Bewohner fühlen könnten, wenn sie solche Zeitreisen über sich ergehen lassen müssen.

Animal Crossing-Video wie vom Profi

Das Video von Densle ist von herausragender Qualität. Selbst die Geräusche der Dialoge wurden aus dem Spiel adaptiert und auch die Menüs der Spieler*innen sind perfekt umgesetzt worden. Kein Wunder also, dass sich die Begeisterung der User im Kommentarbereich überschlägt:

Das ist erstaunlich und so gut gemacht!!! So eine kreative Sichtweise darauf, wie die Tiere uns sehen. Ich musste bei Doros Bemerkung, dass er eine Wortschmiedin ist, herzhaft lachen.

Ein anderer User lobt ebenfalls die gute Arbeit und erhält viel Zuspruch:

Das ist großartig! Mir gefällt die Atmosphäre, die du den Treffen mit Tom Nook verliehen hast. Die Tatsache, dass es etwas realistischere Reaktionen gibt, wenn Nook einen Bewohner um 3 Uhr morgens anruft, macht es interessant.

Allerdings machen sich einige User berechtigterweise Sorgen, dass das Video womöglich demnächst aufgrund von Urheberrechtsgründen gesperrt werden könnte. Wir können also nur hoffen, dass das atemberaubende Video nicht bald aus dem Netz entfernt wird.

Das Schöne: Densle hat bereits angekündigt, an einem weiteren Video zu arbeiten. Leider wissen wir bislang nicht, worum es in dem neuen Clip gehen wird und wann er erscheinen wird. Somit können wir nur abwarten, bis das nächste lustige Video zu Animal Crossing: New Horizons entsteht.

