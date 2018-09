Anthem - Alle Story-DLCs kommen kostenlos

Auch nach dem Release von Anthem im nächsten Jahr wird Entwickler Bioware die Storyline des Spiels mit DLCs weiterführen. Erfreulich: Diese werden kostenlos und für jedermann erhältlich sein. Das hat Mark Darrah, Executive Producer des Spiels, auf der PAX West bestätigt.

"Beim Storytelling wollen wir das Publikum nicht aufteilen, sondern wollen, dass die Leute dieselben Geschichten erleben, also ist nichts davon gesperrt."

Keine Lootboxen: Außerdem wiederholte Darrah noch einmal, dass es keine Lootboxen in Anthem geben wird. Kosmetische Items könne man zwar für Echtgeld kaufen, diese seien theoretisch aber auch "normal" erspielbar.

Das müsst ihr zu Anthem wissen

Alle Fakten zum Koop-Shooter von Bioware

High Level-Ausrüstung durch Endgame-Herausforderungen

Besondere High Level-Ausrüstung und -Waffen liegen nicht hinter einer Mikrotransaktions-Schranke, sondern müssen durch Endgame-Herausforderungen - die sogenannten Strongholds (dt. Festungen) - erspielt werden.

Teamwork ist Pflicht: Diese ähneln Raids aus anderen Spielen und erfordern vom teilnehmenden Viererteam Zusammenarbeit und geplantes Vorgehen gegen einige der härtesten Feinde des Spiels.

Anthem erscheint am 22. Februar 2019 für PS4, Xbox One und PC. Bereits vor dem Release soll es eine Demo des Koop-Shooters geben. Kollegin Rae gibt zudem in ihrem Special einen Überblick über Missionen, World Events und den Dschungel von Anthem.