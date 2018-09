Anthem wird seit seiner Ankündigung immer wieder mit Destiny 2 verglichen. Das neue Bioware-RPG ist ebenfalls ein Shared World-Shooter für Multi- und Singleplayer, macht aber natürlich auch einiges anders.

Was sich aber offenbar nicht unterscheidet, ist der Anspruch der Entwickler: Anthem soll uns auf lange Sicht beschäftigen und motivieren.

Im Interview mit uns erklärt Director Jon Warner, dass es nun erstmalig völlig neue Möglichkeiten gebe, in einer Bioware-Welt zu leben.

Eventuell sogar über die aktuelle Konsolengeneration von PS4 und Xbox One hinaus.

Missionen, World Events & Dschungel: Das erwartet uns in der Welt von Anthem

Auf die Frage hin, wie es weitergehen soll und ob Anthem bereits von der nächsten Konsolengeneration beeinflusst wird, antwortet der Game Director Folgendes:

"Anthem war von Anfang an ein Projekt, das in die Zukunft schaut. Darauf, was Gamer spielen wollen und wie die Hardware das hinbekommen kann."