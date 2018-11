Anthem - Closed Alpha startet im Dezember: So macht ihr mit

Electronic Arts hat den Termin für die Closed Alpha von Anthem bekanntgegeben. Die erste Testphase des Sci-Fi-Rollenspiels aus dem Hause Bioware findet über das Wochenende vom 8. bis zum 9. Dezember statt und wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr sogar mitspielen.

Die Teilnahme an der Alpha ist nämlich nicht Vorbestellern oder Abonnenten von EA Origin vorbehalten (anders als die Demo, die Anfang Februar 2019 erscheint), sondern jedermann kann mitmachen. Die Registrierung läuft ab sofort und noch bis zum Montag, den 3. Dezember.

Allerdings dürften nicht allzu viele Plätze in der Closed Alpha zur Verfügung stehen und laut EA gilt bei der Anmeldung das Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst".

Falls ihr also an der Anthem-Alpha teilnehmen wollt, registriert euch rasch auf der EA-Playtester-Webseite mit eurem EA-Konto und wählt aus, ob ihr auf dem PC, der PS4 oder der Xbox One spielen wollt. Sofern ihr noch einen freien Platz ergattert, solltet ihr umgehend eine E-Mail von Electronic Arts erhalten und sogar schon den Preload der Testversion von Anthem starten können. Falls ihr zu spät dran seid, landet ihr auf einer Warteliste.

Laut dem offiziellen FAQ von EA ist allerdings nicht garantiert, dass ihr dann auch noch Zugriff auf die Alpha erhaltet.

Die Entwickler von Anthem betonen außerdem, dass die Alpha während dem 8. und 9. Dezember nicht durchgängig spielbar sein wird. Stattdessen starten sie mehrere einzelne Spiel-Sessions. Erwartet also nicht, 48 Stunden lang ein rund laufendes Spiel durchzocken zu können.

Die Testphase soll Bioware dabei helfen, das Matchmaking anzupassen und die Server des Spiels auszutesten, bevor Anthem am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheint.