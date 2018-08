Anthem erscheint Anfang 2019. Der Shared World-Shooter macht dabei aber sehr viel anders als die bisherigen Spiele von Bioware.

Game Director Jon Warner hat uns auf der Gamescom im Interview verraten, was die Inspiration für den Titel war.

Er erklärt unter anderem, dass Bioware Anthem unbedingt entwickeln wollte, um neue Wege zu beschreiten, was das Storytelling angeht.

Innovative Art, die Story zu erzählen: Bei Anthem soll die Geschichte auf eine besondere Art und Weise erzählt werden. Dabei will Bioware offenbar einiges anders machen und neue Wege gehen.

Multiplayer mit guter Geschichte? Die Herausforderung besteht unter anderem darin, eine offene Multiplayer-Erfahrung mit einer packenden, fortlaufenden Geschichte zu verbinden.

Auf die Frage hin, was die Inspiration für Anthem war, antwortet der Game Director Folgendes:

Laut Jon Warner soll Anthem den Spielern mehr Freiheit bieten, als es je ein Bioware-Titel getan hat.

Beides habe weder zu Mass Effect noch zu Dragon Age gepasst

Neue Art des Storytellings: Damit die neuen Wege und Methoden richtig zum Tragen kommen können, sei eine komplett neue Marke die beste Chance zur Umsetzung der Ideen gewesen.

Anthem als Ergebnis: Bis die richtige Balance gefunden wurde, habe es eine ganze Weile gedauert, erklärt Jon Warner.

"Es gab sehr viele Dinge, die wir versucht haben, wenn es um Koop und Anthem geht, bevor wir uns auf das geeinigt haben, was wir als die beste Erfahrung angesehen haben."

"Wir haben mit einer Menge an unterschiedlichen Ideen herumgespielt, bis wir das gefunden haben, was am besten funktioniert."