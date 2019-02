Anthem - PS4-Server jetzt live, aber nicht jeder darf spielen

BioWares Shared World-Shooter Anthem feiert am 22. Februar 2019 seinen offiziellen Release. Während Xbox One- und PC-Besitzer seit letzter Woche schon via Vorabzugang spielen dürfen, sind nun auch die Server für Konsolenspieler online, die kein EA Access oder Origin-Access besitzen.

Wer kann ab heute Anthem spielen? Wie Spieler auf Reddit sowie Mein MMO berichten, sind die Anthem-Server ab heute, dem 20. Februar, live. Ihr könnt also ab sofort Anthem auf der Konsole spielen - sofern ihr die Retail-Version für PS4 oder Xbox One besitzt.

Wann können alle Anthem spielen? Am 22. Februar um 0:01 Uhr öffnen sich die Server für alle Spieler. Wer Anthem also digital vorbestellt hat, muss sich bis zum offiziellen Release des Spiels gedulden.

Anthem bekommt Day One-Patch

Zum Launch am 22. Februar wird Anthem ein Day One-Update erhalten, mit dem BioWare etliche Probleme und Fehler des Loot-Shooters fixen will. So sollen unter anderem unendliche Ladebildschirme, Abstürze im Fort und eine Handvoll nerviger Bugs bald Geschichte sein.

Die Patchnotes für das Day 1-Update, zählen wir hier für euch auf.

Wann unser Anthem-Test kommt, erklären wir euch indes hier.