Anthem - Streamer bricht NDA & wird angeblich mit leerer Origin-Bibliothek bestraft

Derzeit läuft die geschlossene Alpha-Phase von Anthem. Die steht unter einem so genannten NDA. Das bedeutet, dass die Teilnehmer nicht öffentlich über den Test reden dürfen und auch kein Material aus diesem verbreiten sollen. Ein Streamer nahm es damit nicht ganz so genau und kassierte nun die Rechnung.

Mark Darrah, Executive Producer von Bioware, äußerte sich gestern auf Twitter zur aktuellen Alpha-Phase. Er schrieb, dass er viele Gespräche über Verbindungsschwierigkeiten im derzeitigen Test sieht und machte dazu zwei Äußerungen.

Einmal ist es der Sinn der Alpha, sich um genau diese zu kümmern und außerdem bricht jeder, der darüber spricht, die Vertraulichkeitsvereinbarung. Ironischerweise brach er die Vereinbarung damit selbst, wie er ebenfalls anmerkte.

So.

The Alpha’s on.

And I’m seeing some chatter about connectivity issues to the servers.

2 things:

1. This is one of the primary purposes of the test.

2. You are actually in violation of your NDA if you are publicly discussing issues you are having.