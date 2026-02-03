Dieses neue Anime-Spiel ist nach Balatro das nächste Roguelike, in das ich Hunderte von Stunden stecken werde

Trotz Namensähnlichkeit hat Anthem#9 mehr mit Balatro als dem BioWare-Spiel gemeinsam. (© koeda)

Wer Balatro gespielt hat, der kennt das zufriedenstellende Gefühl nur zu gut, wenn die Joker-Kombos so richtig sitzen und der Score nur so in die Höhe schießt. Nicht umsonst war es das beste Spiel 2024.



Kombiniert man diese Dopaminausschüttung von Balatro mit einer Prise Persona 5, Slay the Spire und Candy Crush, bekommt man einen Indie-Titel, der die Chance hat, in die Fußstapfen des beliebten Roguelike-Pokerspiels zu treten: Anthem#9!

Update am 3. Februar 2026: Anthem#9 erscheint schon morgen, am 4. Februar 2026. Wir haben aus diesem Grund unsere Preview zum Spiel von der gamescom 2025 textlich angepasst, mit aktuellerem Bildmaterial ausgetauscht und hochgezogen.

Myki Trieu Myki konnte schon damals Balatro kaum noch aus der Hand legen und liebte es mit den vielseitigen Jokers den Score des Spiels in die Höhe zu treiben. Auf der gamescom 2025 hat sie womöglich einen würdigen Nachfolger gefunden und das sogar im Anime-Stil!

Ein etwas anderes Anthem – Ein Roguelite mit Deckbuilding-Elementen im Anime-Look

Eines gleich vorweg: Dieses “Anthem” ist nicht mit dem Action-Rollenspiel von BioWare zu verwechseln und hat auch nichts mit dem Entwickler oder EA zu tun. Bei Anthem#9 handelt es sich um ein Roguelite im Stile von Slay the Spire, mit Deckbuilding und Kombo-Möglichkeiten wie Balatro, das visuell an Atlus’ Persona 5 erinnert.

Hier ist der allererste Trailer zum Spiel:

1:20 Anthem#9 könnte glatt das nächste Balatro werden - nur im Anime-Look

Ein Run in Anthem#9 läuft ähnlich wie bei Slay the Spire ab: Von einem Knotenpunkt einer Stage bis zum nächsten werden Ereignisse ausgelöst, bis Spieler*innen den Boss des Levels erreicht haben.

Auf dem Weg zum Stage-Boss kann es zu unterschiedlichen Situationen kommen: In der spielbaren Demo waren es unter anderem Kämpfe, Heilungsmöglichkeiten oder eine Auswahl von Upgrades für bestehende Fertigkeiten. Fans von Slay the Spire und anderen Roguelite-Deckbuildern sollten mit dem Spielprinzip also vertraut sein und sich schnell zurechtfinden können.

Warum Anthem#9 für mich das Potenzial hat, zum “nächsten” Balatro zu werden

Die Besonderheit von Anthem#9? Das Kampfsystem und seine Kombo-Mechanik. Anders als in Slay the Spire werden die Angriffe hier durch bestimmte Gem-Kombinationen ausgelöst. Zu Beginn jeder Runde erhält man eine gewisse Anzahl an Gems, was den einen oder anderen rein äußerlich an Candy Crush erinnern dürfte.

Um eine der drei verfügbaren Deck-Fertigkeiten auszulösen, muss die entsprechende Gem-Reihenfolge kombiniert und ausgelöst werden. Das könnte beispielsweise so aussehen:

Mit blauen und grünen Gems konnte das komplette Deck für mehrere Kombinationen eingesetzt werden. (© koeda)

Blood Edge: Grün, Blaue

Grün, Blaue Parasite: Blau, Blau

Blau, Blau Poison Edge: Blau, Grün

Supernova: Grün, Blau, Blau, Grün

Abhängig von der Anzahl der Gems, die man besitzt, kann man nun die optimale Kombination wie im oben gezeigtem Bild ausführen und alle Fähigkeiten aus dem Deck einsetzen – rote Gems bleiben dabei natürlich übrig.

Der Clou dabei ist, dass das letzte Gem als Start der nächsten Fähigkeit zählen kann, wenn es dasselbe ist. So gibt es unzählige Möglichkeiten, an Gems zu sparen und die Kombo-Angriffe zu verlängern – solange die nötige Anzahl an Gems zur Verfügung steht.

Mithilfe von Karten oder Gegenständen, die ihr als Belohnung für Kämpfe erhaltet, könnt ihr sogar eure auf diverse Weise modifizieren und somit sowohl eure Fähigkeiten als auch die Gems selbst beeinflussen.

Bei der Demo auf der gamescom 2025 war es dadurch möglich, in nur einem Zug eine 30-Hit-Kombo auszuführen. Wer das auf der Schwierigkeitsstufe “Hard” schaffte, bekam am Stand sogar ein exklusives T-Shirt.

Mit Karten könnt ihr eure Edelsteine und euer Deck modifizieren. (© koeda)

Diese vielseitige Möglichkeit, in nur einer Runde unglaublich lange Angriffsketten mit hohem Schaden zu kombinieren, erinnert stark an die Joker-Kombos in Balatro und man möchte das Spiel gar nicht mehr aus der Hand legen.

Es ist einfach eines der besten Gefühle, wenn man durch strategisches Denken großen Schaden anrichten kann, der mit jeder erfolgreichen Kombo noch weiter in die Höhe schießt.

Eine weitere bemerkenswerte Gemeinsamkeit, die Anthem#9 mit Balatro teilt: Auch dieses Anime-Roguelite wird nur von einer einzigen Person entwickelt. In diesem Fall handelt es sich um einen japanischen Entwickler mit dem Namen koeda, auch bekannt als koeda-san.

Für mich gehört Anthem#9 zu meinen persönlichen Highlights der gamescom 2025 und ist ein absolutes Must-Play, sobald es erscheint.

Release und wie ihr euch direkt mit koeda über das Spiel austauschen könnt

Anthem#9 erscheint bereits morgen am 4. Februar 2026 und wird auf Steam erhältlich sein. Wer möchte, kann sogar dem offiziellen Discord-Server von Anthem#9 beitreten und sich dort mit Spielerinnen und Spielern austauschen. Auch Developer koeda selbst ist dort Mitglied und steht für Fragen und Feedback zum Spiel zur Verfügung.

Was habt ihr auf der gamescom 2025 gespielt und auf welches Spiel freut ihr euch am meisten?