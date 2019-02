Apex Legends - Fahrzeuge, Survival-Modus, Bots & mehr offenbar geleakt

Apex Legends bricht aktuell so ziemlich alle Rekorde, die Fortnite aufgestellt hat. Der Battle Royale-Shooter der Titanfall-Macher genießt aber nicht nur einen großen Hype, er soll euch auch auf lange Sicht bei der Stange halten.

Unter anderem durch neue Inhalte, wie bereits von Entwickler Respawn angekündigt wurde. Was alles geplant sein könnte, graben jetzt womöglich schon die ersten Dataminer aus.

In den Tiefen des Spielcodes wurden offenbar bereits Hinweise auf Fahrzeuge, einen Survival-Modus sowie auf unterschiedlichste Squad-Optionen und Bots gefunden.

Apex Legends: Entwickler planen offenbar Hoverbike

Wenn die Dataminer mit ihren Leaks Recht behalten, gibt es auch in Apex Legends bald auch Fahrzeuge. Sowohl bei PUBG als auch Fortnite gibt es Vehikel. Apex Legends-Fans müssen aktuell noch ohne sie auskommen, aber vielleicht ändert sich das bald.

Bei @ApexGameInfo auf Twitter heißt es, dass in den Spieldaten von Apex Legends ein Hoverbike auftaucht. Das befinde sich anscheinend aktuell noch in Arbeit und steht momentan wohl nur Entwicklern zur Verfügung.

LEAK:



It seems like an “Hoverbike” is in the making and is only available to developers at the moment!



(@Dexerto @TitanfallBlog)



(#Apex #ApexLegends) pic.twitter.com/GZYzEebHv3 — Apex - Info & Leaks (@ApexGameInfo) February 13, 2019

Apex Legends - Fans sind sicher:

Diese 2 Charaktere kommen als Nächstes

Survival-Modus mit Kommentator & Zuschauern geleakt

Zusätzlich zu Vehikeln könnte es in Apex Legends bald auch neue Modi geben. Zumindest haben Dataminer wohl einige Hinweise darauf entdeckt, dass eventuell bald ein Survival-Modus eingeführt wird.

Wie genau der funktionieren soll, bleibt allerdings schleierhaft. Eventuell treten Spieler gegen Roboter an. Fest steht anscheinend nur, dass ein Survival-Modus im Spielcode erwähnt wird, wie RealApexLeaks schreibt.

LEAK: From what I could comprehend, the survival mode would be Players Fighting against Robots of some kind. It will be some kinda stadium and there will be a crowd watching too.



I'll be posting more leaks in the next hour or so. #ApexLegends #ApexLegendsBattleRoyale pic.twitter.com/hEUqmjFZ5D — Apex Legends - News & Leaks (@RealApexLeaks) February 14, 2019

Allerdings gibt es offenbar auch Hinweise darauf, dass in diesem Survival-Modus das Spielgeschehen von jubelnden Zuschauer-NPCs begleitet wird. Die sollen wohl unterschiedlich reagieren können.

LEAK: For the #ApexLegends Survival Mode, we might be seeing a Host NPC. There were 8 options to choose from. They're not the normal Legends, I've cross checked.



I'm not exactly sure what the hosts do, but I think it's gonna be cool.#ApexLegendsBattleRoyale pic.twitter.com/O4jVcBO2RS — Apex Legends - News & Leaks (@RealApexLeaks) February 14, 2019

Zusätzlich soll in den Daten auch eine Art Kommentator beziehungsweise Host vorhanden sein, der ähnlich wie bei The Darwin Project funktionieren könnte.

LEAK: In #ApexLegends Survival Mode, we should be seeing Kill Replays. Something similar to goal replays in @RocketLeague.



More Leaks Soon. Tune in for the next hour at the least.#ApexLegendsBattleRoyale pic.twitter.com/s57kV2X7By — Apex Legends - News & Leaks (@RealApexLeaks) February 14, 2019

Auch von Kill-Replays ist in dem Leak die Rede. Die könnten womöglich ähnlich wie die Tor-Wiederholungen in Rocket League ablaufen.

Apex Legends mit 6-, 12- & 24-Spieler-Squads?

Bisher könnt ihr in Apex Legends nur in Dreier-Squads antreten. Hinweise auf Solo- und Duo-Modi sind allerdings schon kurz nach Release des Spiels aufgetaucht.

Nun scheint es ganz danach auszusehen, als gäbe es in Zukunft auch die Möglichkeit, in sehr viel größeren Squads anzutreten.

Während ein Sechs-Spieler-Squad noch einigermaßen gut vorstellbar ist, wirken 12er und 24er-Truppen ziemlich chaotisch.

Bei Fortnite gab es allerdings auch schon zeitlich begrenzte Modi, bei denen 50 Spieler in einem Team gegen ein anderes Team derselben Größe angetreten sind.

So etwas wäre natürlich auch bei Apex Legends denkbar. Eventuell gibt es also nicht nur irgendwann einen Survival-Modus, sondern auch andere LTEs (Limited Time Events).

LEAK: Bots and 6, 12, and 24-man squads coming to Apex Legends Battle Royale:https://t.co/nAAwZZStZa — Apex Legends Leaks & News (@ApexLegendNews) February 15, 2019

Apex Legends

Fan schwingt als Spider-Man durchs Battle Royale

Bots für Apex Legends offenbar ebenfalls geleakt

Wenn die Dataminer Recht behalten, kommen irgendwann auch noch Bots ins Spiel. Wir könnten es also mit Teams zu tun bekommen, die komplett von der KI gesteuert werden.

Zusätzlich könnte es die Möglichkeit geben, Teams mit Bots zu vervollständigen. Allerdings ist offenbar nur im Zusammenhang mit den 12- und 24-Spieler-Squads von Bots die Rede.

Wie immer gilt auch bei diesem Leak: Nichts davon wurde bisher offiziell bestätigt. Ihr solltet das Ganze also mit Vorsicht genießen und nicht für bare Münze nehmen. Vielleicht kommt nichts davon ins Spiel.

Was wünscht ihr euch am meisten für Apex Legends?

